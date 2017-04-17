​Неотложные заботы

В регионе организованы аварийно-спасательные и неотложные работы. Оперативные своевременные действия исполнительных органов, подразделений ДЧС, местной полицейской службы и войск Национальной гвардии РК – всего 346 человек личного состава и 113 единиц техники – держат контроль над паводковой ситуацией. В Бухаржырауском районе из-за повышения уровня воды в Нуре из поселка Сарытобе Кокпектинского сельского округа, где подтоплено 5 дворовых территорий и частный дом, по железной дороге двумя пассажирскими вагонами эвакуированы и размещены в эвакопункте школы села Кокпекты 110 жителей.

Из отделения Первое Мая Туздинского сельского округа организованно выехали 247 человек, из которых 11 поселены в Туздинской школе, остальные остановились у родственников. Проведен отгон скота на безопасное место. Чтобы избежать переполнения водоемов, увеличен сброс воды на Самаркандском – до 1 000 кубометров в секунду – и Шерубай-Нуринском водохранилищах. В общей сложности подтоплены 31 дворовая территория и 20 домов. После схода воды власти подсчитают нанесенный паводком ущерб.