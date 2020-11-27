Неоценимая помощь

Свежий выпуск
546
Инеш Бержанова

Открывая работу дискуссионной площадки, руководитель ведомства подчеркнул: МЧС уже много лет осуществляет тесное сотрудничество и взаимодействие с неправительственными и волонтерскими организациями.

– В целом наша совместная работа соприкасается в ликвидации ЧС, поисковых мероприятиях, профилактике чрезвычайных ситуаций и оказании первой медицинской и психологической помощи пострадавшим, – сказал Юрий Ильин. – Активное участие в этом принимают общество Красного Полумесяца, молодежное крыло «Jas Otan», Лига волонтеров Казахстана, молодежные центры при акиматах и другие, всего насчитывается порядка 66 организаций.

В то же время министр отметил, что ежегодно в нашей стране регистрируется в среднем 17 тыс. чрезвычайных ситуаций. Усилиями сил гражданской защиты – спасателями, пожарными – ежегодно спасаются тысячи человеческих жизней, из зон ЧС эвакуируются десятки тысяч граждан.

По словам Юрия Ильина, необходим комплексный подход в обеспечении безопасности казахстанцев, как со стороны их ведомства, так и со стороны гражданского общества.

– Эффективность работы неправительственных и волонтерских организаций мы видели при ликвидации селевого потока в Алматы в 2015 году, паводковых вод 2016–2020 годов в 9 областях страны, – уточнил глава ведомства. – В пострадавших населенных пунктах ими оказывалась помощь по расчистке русел рек и арыков, сбору теплых вещей, доставке и распределению питания, закупу строительных материалов, строительству инженерных ­сооружений.

В то же время в 2019 году волонтерами общества Красного Полумесяца Казахстана, движения «Я – алматинец», Нацио­нальной волонтерской сетью пострадавшим от взрывов в городе Арыс оказана психологическая и социальная помощь. В текущем году особую поддержку волонтерских движений получили жители Мактааральского района Туркестанской области, пострадавшие от прорыва Сардобинской дамбы.

По сведениям министерства, волонтеры участвуют в распространении агитационных материалов о противопожарной культуре, патрулировании зон отдыха во время купального сезона, в рамках профилактичес­ких мероприятий проводят по­дворовые обходы, сходы, рейды в жилом секторе. В организациях образования с участием волонтеров проводятся открытые уроки и экскурсии в пожарные части, учебно-тренировочные эвакуации. В текущем году также организованы мероприятия по профилактике выпадения детей из окон, пожаров на автотранспорте.

По словам Юрия Ильина, волонтерские организации активно привлекаются и для проведения поисково-спасательных работ. Так, в 2020 году с участием волонтеров проведено 87 поисково-спасательных работ, спасено 139 человек.

О своей работе рассказали и представители волонтерских организаций, выразив благодарность ведомству за доверие и сотрудничество.

Популярное

Все
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Пьяную актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Елена Рыбакина одолела победительницу "Ролан Гаррос" и вышла в финал турнира в Риме
ЧМ-2023 по хоккею. Сборная Казахстана одержала победу
Житель Жетысу вырастил плантацию марихуаны
Премьер-министр Италии и президент Сингапура приедут в Казахстан
12 человек задержали после драки в Кызылорде (видео)
Четыре иностранца погибли в огненном ДТП с грузовиком в Атырау (видео)
Вопросы расширения торговых и транспортных связей между ЕC и Центральной Азией обсудили на экономическом форуме
Массовую гибель сайгаков расследуют в Западно-Казахстанской области
Загадочно пропавшую школьницу нашли мертвой в СКО
Орден вручили маме погибшего при тушении пожара сержанта Арслана Курманбекова
В Уштобе машина упала с обрыва в реку: идут поиски одного погибшего (видео)
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Причину гибели семьи озвучили санврачи в Алматинской области
Современную систему орошения полей начнут производить в Казахстане
Из Казахстана пытались вывезти около 100 тысяч незадекларированных евро
В Уральске пропавшую школьницу нашли на крыше многоэтажки
В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Елена Рыбакина победила на старте турнира в Риме
Проблемы экспортных поставок Казахстана в Китай обсудили в главном таможенном управлении КНР
Нарушения в сфере медобследования беременных выявили в Актау
Авиакомпания "FlyArystan" объяснила, почему пассажиры не могут вылететь из Кызылорды в Астану
Вокруг да около науки
Нарушения выявили в "Озенмунайгазе"
Ташкенбай завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
На Евровидении победила певица из Швеции
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
В Турции проходят выборы президента и парламента
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Этот парень верблюда поднимет…
От аула до Сеула
Дом, где мама рядом
Кумыс доброй надежды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]