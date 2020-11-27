Неоценимая помощь

Открывая работу дискуссионной площадки, руководитель ведомства подчеркнул: МЧС уже много лет осуществляет тесное сотрудничество и взаимодействие с неправительственными и волонтерскими организациями.

– В целом наша совместная работа соприкасается в ликвидации ЧС, поисковых мероприятиях, профилактике чрезвычайных ситуаций и оказании первой медицинской и психологической помощи пострадавшим, – сказал Юрий Ильин. – Активное участие в этом принимают общество Красного Полумесяца, молодежное крыло «Jas Otan», Лига волонтеров Казахстана, молодежные центры при акиматах и другие, всего насчитывается порядка 66 организаций.

В то же время министр отметил, что ежегодно в нашей стране регистрируется в среднем 17 тыс. чрезвычайных ситуаций. Усилиями сил гражданской защиты – спасателями, пожарными – ежегодно спасаются тысячи человеческих жизней, из зон ЧС эвакуируются десятки тысяч граждан.

По словам Юрия Ильина, необходим комплексный подход в обеспечении безопасности казахстанцев, как со стороны их ведомства, так и со стороны гражданского общества.

– Эффективность работы неправительственных и волонтерских организаций мы видели при ликвидации селевого потока в Алматы в 2015 году, паводковых вод 2016–2020 годов в 9 областях страны, – уточнил глава ведомства. – В пострадавших населенных пунктах ими оказывалась помощь по расчистке русел рек и арыков, сбору теплых вещей, доставке и распределению питания, закупу строительных материалов, строительству инженерных ­сооружений.

В то же время в 2019 году волонтерами общества Красного Полумесяца Казахстана, движения «Я – алматинец», Нацио­нальной волонтерской сетью пострадавшим от взрывов в городе Арыс оказана психологическая и социальная помощь. В текущем году особую поддержку волонтерских движений получили жители Мактааральского района Туркестанской области, пострадавшие от прорыва Сардобинской дамбы.

По сведениям министерства, волонтеры участвуют в распространении агитационных материалов о противопожарной культуре, патрулировании зон отдыха во время купального сезона, в рамках профилактичес­ких мероприятий проводят по­дворовые обходы, сходы, рейды в жилом секторе. В организациях образования с участием волонтеров проводятся открытые уроки и экскурсии в пожарные части, учебно-тренировочные эвакуации. В текущем году также организованы мероприятия по профилактике выпадения детей из окон, пожаров на автотранспорте.

По словам Юрия Ильина, волонтерские организации активно привлекаются и для проведения поисково-спасательных работ. Так, в 2020 году с участием волонтеров проведено 87 поисково-спасательных работ, спасено 139 человек.

О своей работе рассказали и представители волонтерских организаций, выразив благодарность ведомству за доверие и сотрудничество.