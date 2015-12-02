«Отмечая День Первого Президента Казахстана, мы прежде всего отдаем дань выдающимся историческим заслугам Лидера нации Нурсултана Назарбаева», – отметил, открывая форум, аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев.

На форуме выступили первый проректор Таразского государственного университета им. М. Дулати Аскар Абдуалы, член экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана области Парида Мамедова и многие другие. Все они говорили об одном – большом вкладе Елбасы в становление и развитие республики, его мудрости и дальновидности, высокой значимости государственных реформ, предложенных Лидером нации.