​Неоценимый вклад

505
Михаил ТЁ, Тараз

«Отмечая День Первого Президента Казахстана, мы прежде всего отдаем дань выдающимся историческим заслугам Лидера нации Нурсултана Назарбаева», – отметил, открывая форум, аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев.

На форуме выступили первый проректор Таразского государственного университета им. М. Дулати Аскар Абдуалы, член экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана области Парида Мамедова и многие другие. Все они говорили об одном – большом вкладе Елбасы в становление и развитие республики, его мудрости и дальновидности, высокой значимости государственных реформ, предложенных Лидером нации. 

Популярное

Все
Уборка началась на севере страны
Сила перемен
Создан цифровой штаб
Чистую воду в каждый дом
Комфортный путь в мир знаний
Меню и чеки без ошибок
В центре внимания
Создать инструменты профилактики
Принципы равных возможностей
В честь тех, кто воплотит мечты
Как будет расти Караганда
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
На юниорском первенстве планеты
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]