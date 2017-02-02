​Неожиданные... дети

Встречи акимов с населением и прошедшее в областном акимате совещание, посвященное бюджету и плану развития Павлодара, высветили проблему: рождаемость детей и рост их числа опережают развитие объектов соцкультбыта. К примеру, в пригородном селе Жана кала непредвиденный рост количества малышей стал одной из главных тем на отчетной встрече жителей с главой сельского округа. В поселке, насчитывающем 107 дворов, в которых проживают около 600 человек, с каждым годом растет рождаемость. Если 5 лет назад детей до 6 лет здесь насчитывалось около 40, то сейчас их более 70. В то время как мини-центр при школе и группа неполного дня могут принимать только 40 детей. То есть назрела необходимость построить в селе детский сад.
На это накладывают отпечаток миграция населения и строительство жилья. Так происходит в новых микрорайонах Павлодара. Выступая на совещании в областном акимате, руководитель регионального управления образования Бахыт Бексеитова сказала, что в Усольском микрорайоне города расположенные там школы уже работают на пределе, а жилые дома продолжают строиться. А в новом микрорайоне «Сарыарка» и ближайших к нему жилых массивах МДС и «Диспетчерская», где расположены 12 школ, нет организаций дополнительного образования. Поэтому необходимо рассмотреть проекты строительства здесь, например, музыкальной и балетной школ, а также городского Дворца школьников, тем более, что в «Сарыарке» идет активное строительство многоэтажных и многоквартирных домов.
Комментируя это, аким города Нуржан Ашимбетов пояснил, что в Усольском микрорайоне пока нет свободной площади. Есть проект строительства дошкольного учреждения в районе судоремонтного завода, но там поместится лишь детский сад, для школы места не хватит.
Также по проекту за Затонским рынком рассматривается вариант строительства школы на 320 мест на территории бывшего интерната. А в микрорайоне «Сарыарка» планируется возвести школу на 1 200 мест, и деньги на проект есть. По объектам дополнительного образования проекты пока не рассматривались, но все еще впереди.
В конце прошлого года заместитель руководителя управления образования области Жомарт Карамбаев сообщил, что в области 15 тыс. детей от рождения до трех лет стоят в очереди в детские сады. И что эта проблема более чем актуальна для городских жителей. Поэтому управление образования старается сократить эту очередность путем открытия новых, а также восстановления и расширения существующих детсадов. В частности, на тот момент (начало декабря 2016 года) в Павлодаре был открыт частный мини-центр «Асем-ай» на 46 мест, на 194 увеличено количество мест в частных дошкольных организациях за счет размещения государственного заказа. Кроме того, расширены площади детского сада № 42 в Павлодаре на 27 мест и мини-центра в селе Козыкеткен Успенского района на 25 детей. Также Жомарт Карамбаев отметил, что завершается строительство детского сада в Аксу на 280 мест по программе «Нұрлы жол». В рамках государственно-частного партнерства в Экибастузе идет реконструкция бывшего здания детского сада на 255 мест. Здесь надо сказать, что оба они были сданы в эксплуатацию в конце минувшего года. В будущем году, подчеркнул чиновник, в Павлодаре планируется восстановление еще трех зданий бывших детских садов на 740 мест, а в селе Шарбакты Щербактинского района – на 60 мест, в селе Константиновке Успенского района планируется расширение площади детского сада на 50 мест.
Строительство школ, детских садов и других учреждений этой сферы – задача, конечно, исполнительной власти области. Но не только ее. В свое время Президент РК выдвинул программу «100 школ, 100 больниц», которая значительно продвинула образование и медицину в регионах. В связи с этим, обнародовав свое Послание гражданам страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Нурсултан Назарбаев отметил, что у нас в республике «ежегодно рождаются порядка 400 тысяч детей, что выше уровня 1999 года почти в два раза. Такую хорошую тенденцию надо и далее поддерживать». То есть, продолжая мысль Главы государства, загодя планировать возведение детсадов и школ.