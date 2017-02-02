​Неожиданные... дети

Сергей Горов, Павлодарская область
фото Валерия Бугаева

Встречи акимов с населением и прошедшее в областном акимате совещание, посвященное бюджету и плану развития Павлодара, высветили проблему: рождаемость детей и рост их числа опережают развитие объектов соцкультбыта. К примеру, в пригородном селе Жана кала непредвиденный рост количества малышей стал одной из главных тем на отчетной встрече жителей с главой сельского округа. В поселке, насчитывающем 107 дворов, в которых проживают около 600 человек, с каждым годом растет рождаемость. Если 5 лет назад детей до 6 лет здесь насчитывалось около 40, то сейчас их более 70. В то время как мини-центр при школе и группа неполного дня могут принимать только 40 детей. То есть назрела необходимость построить в селе детский сад.

На это накладывают отпечаток миграция населения и строительство жилья. Так происходит в новых микрорайонах Павлодара. Выступая на совещании в областном акимате, руководитель регионального управления образования Бахыт Бексеи­това сказала, что в Усольском микрорайоне города расположенные там школы уже работают на пределе, а жилые дома продолжают строиться. А в новом мик­рорайоне «Сарыарка» и ближайших к нему жилых массивах МДС и «Диспетчерская», где расположены 12 школ, нет организаций дополнительного образования. Поэтому необходимо рассмотреть ­проекты строи­тельства здесь, например, музыкальной и балетной школ, а также городского Дворца школьников, тем более, что в «Сарыарке» идет активное строительство многоэтажных и много­квартирных домов.

Комментируя это, аким города Нуржан Ашимбетов пояснил, что в Усольском­ мик­рорайоне пока нет свободной площади. Есть проект­ строительства дошкольного учреждения в районе судоремонтного завода, но там поместится лишь детский сад, для школы места не хватит.

Также по проекту за Затонским рынком рассмат­ривается вариант строительства школы на 320 мест на территории бывшего интерната. А в микрорайоне «Сарыарка» планируется возвести школу на 1 200 мест, и деньги на проект­ есть. По объектам дополнительного образования проекты пока не рассматривались, но все еще впереди.

В конце прошлого года заместитель руководителя управления образования области Жомарт Карамбаев сообщил, что в области 15 тыс. детей от рождения до трех лет стоят в очереди в детские сады. И что эта проблема более чем актуальна для городских жителей. Поэтому управление образования старается сократить эту очередность путем открытия новых, а также восстановления и расширения существующих детсадов. В частности, на тот момент (начало декабря 2016 года) в Павлодаре был открыт частный мини-центр «Асем-ай» на 46 мест, на 194 увеличено количество мест в частных дошкольных организациях за счет размещения государственного заказа. Кроме того, расширены площади детского сада № 42 в Павлодаре на 27 мест и мини-центра в селе Козыкеткен Успенского района на 25 детей. Также Жомарт Карамбаев отметил, что завершается строительство детского сада в Аксу на 280 мест по программе «Нұрлы жол». В рамках государственно-частного партнерства в Экибастузе идет реконструкция бывшего здания детского сада на 255 мест. Здесь надо сказать, что оба они были сданы в эксплуатацию в конце минувшего года. В будущем году, подчеркнул чиновник, в Павлодаре планируется восстановление еще трех зданий бывших детских садов на 740 мест, а в селе Шарбакты Щербактинского района – на 60 мест, в селе Константиновке Успенского района планируется расширение площади детского сада на 50 мест.

Строительство школ, детских садов и других учреждений этой сферы – задача, конечно, исполнительной власти области. Но не только ее. В свое время Президент РК выдвинул программу «100 школ, 100 больниц», которая значительно продвинула образование и медицину в регионах. В связи с этим, обнародовав свое Послание гражданам страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Нурсултан Назарбаев отметил, что у нас в республике «ежегодно рождаются порядка 400 тысяч детей, что выше уровня 1999 года почти в два раза. Такую хорошую тенденцию надо и далее поддерживать». То есть, продолжая мысль Главы государства, загодя планировать возведение детсадов и школ.

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