Неожиданные цифры по ценам на жилье в Казахстане озвучили в Бюро нацстатистики

Об изменении цен на рынке жилья Казахстана в декабре 2022 года рассказали в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Kazpravda.kz .

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Как констатировали в бюро, впервые с марта 2018 года на рынке вторичного жилья наблюдается снижение цен.

"В месячном (декабрь 2022 года к ноябрю этого же года) выражении перепродажа квартир снизилась на 1,5%. В частности, снижение цен было зарегистрировано в городах Астане (на 5,1%), Шымкенте (на 2,7%) и Актау (на 1,6%)", – представили цифры статисты.

Также арендная плата за благоустроенное жилье в декабре по сравнению с предыдущим месяцем подешевела на 1,6%. Цены на продажу нового жилья, напротив, подорожали на 0,4%.

За год (декабрь 2022 года к декабрю 2021-го) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 21,6%, нового жилья – на 15,6%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего повысилась на 45%.

"В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе на 29,3%, Актау – на 26,6%, Семее – на 22,3%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен – Семей (49,6%), Актобе (42,4%), Кызылорда (39,8%), Актау (39,3%), Талдыкорган (32,9%), Костанай (32,4%), а на рынке аренды жилья – Алматы (70,5%), Костанай (54,6%), Караганда (53,1%)", – констатировали в ведомстве.

Бюро национальной статистики ежемесячно мониторит цены на рынке жилья. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам Астане, Алматы, Шымкенту.

Информацию по продажам нового жилья собирается у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками.

По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации. При подсчете цен рассматриваются предложения по одной-, двух-, трехкомнатным квартирам.