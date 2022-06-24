Фото: sports.kz
Спорт
Неожиданным исходом завершился бой абсолютного нокаутера из Казахстана Дычко

Казахстанский боксер Иван Дычко (11-0, 11 КО) выступил на вечере бокса в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он встретился с аргентинцем Кевином Эспиндолой (7-3, 2 КО). Этот поединок в супертяжелом весе был рассчитан на 10 раундов и продлился всю отведенную дистанцию: Дычко победил единогласным решением судей.

Таким образом, Иван Дычко одержал 12-ую победу в своей профессиональной карьере, а Кевин Эспиндола потерпел четвертое поражение.

Добавим, что все свои бои на профи-ринге Дычко ранее выиграл досрочно. Для казахстанца это был первый поединок в 2022 году. 

 

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