Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства озвучила прогнозы эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Как и во всем мире, очередная волна заболеваемости COVID-19 вызвана субвариантом штамма омикрон ВА.5, который по результатам генетического исследования, проведенного в стране в июле текущего года, установлен в 70% исследованных образцов. Данный вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом дельта. Это подтверждается и тем, что более 94% заболевших получают лечение в амбулаторных условиях», – сообщила Ажар Гиният.

В этой связи Минздрав составил прогноз заболеваемости КВИ на конец лета и начало осени.

«Учитывая особенность вируса, нагрузку на сферу здравоохранения и заболеваемость, а также распространение, министерство совместно с акиматами составило прогноз распространения, согласно которому в августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около четырех тысяч случаев. Затем прогнозируется снижение в сентябре», – резюмировала глава Минздрава.