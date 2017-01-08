Непобежденный американец хочет боя с Шуменовым

Спорт
Фото с сайта boxingscene.com
Американский боксер Эндрю Табити (13-0, 11 КО) в интервью Fighthype.com заявил, что хочет встретиться на ринге с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17-2, 11 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

"Я готов выйти на ринг 24 февраля. Я действительно хочу получить титульный бой. Хочу драться с Бейбутом Шуменовым и доказать, что мир ошибается", – заявил Табити.

Ожидается, что Шуменов вернется на ринг 11 февраля и проведет бой в Майами с кубинцем Юниером Дортикосом (21-0, 20 КО), однако официально эта дата пока не утверждена.

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