Непобежденный казахстанский супертяж пообещал вернуть боксу былое величие

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) прокомментировал свой предстоящий бой с представителем Германии Хуссейном Мухамедом (17-0, 14 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Рад присутствовать здесь уже в который раз, и с каждым разом становится всё уютнее и интереснее, и вечера становятся ярче. Думаю, этот бой даст новый толчок для дальнейшей популяризации бокса. Мы покажем хороший бокс, продолжим традиции и, может быть, вернем былые времена, и стадионы будут заполняться больше и больше. Что касается боя, то переживаний больших нет, а намерения - те же: будет возможность закончить бой - сделаем, надо будет пройти всю дистанцию - тоже", - сказал Кособуцкий.

Бой Кособуцкий — Мухамед состоится 5 ноября в Оберхаузене (Германия). На кону будет стоять титул чемпиона WBC International в супертяжелом весе, который принадлежит казахстанцу.