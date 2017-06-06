Неподъемные очки

Национальная мужская команда Казах­стана по волейболу приняла участие в первом этапе Мировой лиги в III группе. Три стартовых матча подопечные главного тренера нашей дружины Игоря Никольченко провели в немецком Франкфурте.

В состав сборной Казахстана на эти соревнования были включены следующие игроки: Антон Кузнецов, Василий Донец, Канат Габдулин, Максим Мищенко, Дамир Акимов, Виталий Вориводин (все – «Алтай», Усть-Каменогорск), Роман Фартов (либеро), Дмитрий Вовненко, Иван Минаков (все – «Павлодар»), Михаил Пономаренко, Виталий Эрдштейн, Нариман Сулейменов (все – «Атырау»), Александр Стольников (капитан), Кайрат Байбеков (либеро), Михаил Устинов (все – «ТНК «Казхром», Хромтау), Нодирхан Кадирханов, Нурсултан Бимурза (оба – «Алматы»), Сергей Кузнецов («Динамо-Казыгурт», Шымкент), Сергей Костив («Есиль», Петропавловск).

Начало для нашей команды оказалось непосильным: земляки проиграли сборным Германии (0:3), Венесуэлы (0:3) и Австрии (1:3). Второй этап намечено провес­ти 9–11 июня в Тунисе. Соперниками казахстанских волейболис­тов там будут хозяе­ва площадки, а также сборные Черногории и Китайского Тайпея.