Непогода стала причиной 20 ДТП за одно утро в Караганде

За утро 19 апреля в Караганде зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, передает Kazpravda.kz
"В связи с резким ухудшением погодных условий с 9.00 до 11.30 часов на территории Караганды зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП жертв и пострадавших нет", – сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.
Отмечается, что в связи с плохими погодными условиями усилена работа дорожно-патрульных служб области, перекрыты все автодороги области на все виды транспорта.
Полицейские Карагандинской области еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.