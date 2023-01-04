Непогода в Казахстане: более 4 тыс. спасателей эвакуируют людей с заснеженных трасс

Общество
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По данным МЧС, за сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 725 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 124 единицы техники.

Фото пресс-службы МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК предоставило информацию о закрытии трасс и проведении аварийно-спасательных работ на дорогах республики к этому часу, сообщает Kazpravda.kz.

По данным ведомства, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 65 участков автодорог, из них 35 республиканского и 30 областного значения.

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Павлодарской и Жетысуской областях).

На блок-постах скопилось более тысячи единиц автотранспортных средств.

За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 725 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 124 единицы техники.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности 200 единиц техники для эвакуации.

В пунктах временного обогрева находятся более 200 человек, из них 16 детей.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 114 уведомлений.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 4 163 человека и 1 343 единицы техники МЧС, МИО и МВД.

Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда и ДЧС Алматинской области проводится эвакуация 37 машин из Тургеньского ущелья.

Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна, проинформировали в МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий в Астане задержали и отменили 45 авиарейсов.

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