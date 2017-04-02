Самый ощутимый удар природы пришелся на село Чкалово Тайыншинского района, где, как рассказала директор областного филиала Казгид­ромета Кымбат Мергалимова, при средней скорости 19 наблю­дались порывы ветра до 34–37 метров в секунду.

В райцентре Тайынше ветер дул со средней скоростью 21 метр в секунду, временами усиливаясь до 33. Чтобы всем стало понятно: ветер скоростью от 30 м/;сек метео­рологи относят к стихийным гидрометеорологи­ческим явлениям. Порывы чуть ниже специалисты называют просто опасными – такие, доходившие до 25–29 метров в секунду, наблюдались в селе Саумалколь Аыйртауского района, Рузаевке и Возвышенке районов Г. Мусрепова и М. Жумабаева.

О разгуле стихии население оповестили заблаговременно, только SMS-сообщений по линии ДЧС было разослано более полумиллиона. Как показали дальнейшие события, пре­дупреждения стоило воспринять всерьез: в Айыртауском, Г. Мусрепова, Шал акына и Есильском районах зафиксировали 32 снежных заноса, в которых увязло 106 единиц транс­порта. Пленниками стихии оказались 324 человека, в том числе 43 ребенка. Но благодаря четким действиям спасателей, никто не пострадал, застрявшие машины эвакуировали на расчищенные участки дорог, и они смогли продолжить путь.

Тут особое внимание следует обратить на обстоятельство, красноречиво характеризую­щее уровень профессионализма и оснащения североказахстанских спасателей: столь большой объем работ осилили всего 26 человек при 13 единицах инженерной техники.