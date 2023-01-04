"Непонятна сущность обвинения" – Кайрат Боранбаев не признал вины в суде

Кайрат Боранбаев заявил журналистам, что ему сложно комментировать следствие, потому что "доводы и документы стороны защиты не были приняты в работу".

Фото: politic.kz

Арестованный с марта 2022 года бизнесмен Кайрат Боранбаев на суде в Астане заявил, что не понимает сущность обвинения и не признает свою вину. Он также опроверг информацию о том, что планировал покинуть страну, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Кайрат Боранбаев заявил журналистам, что ему сложно комментировать следствие, потому что "доводы и документы стороны защиты не были приняты в работу".

"Мы показываем документы из компании АО "НК "QazaqGaz", контракты, странно, что никто не принял их в работу", - сказал он.

Также, по словам Боранбаева, непонятна сущность обвинения.

"Мы не понимаем, в чем нас обвиняют. Если по заключению специалиста, который не указал, что компания понесла ущерб, что это просто разница в цене, то это абсурд. Я свою вину не признаю", - заявил бизнесмен.

Он также опроверг информацию о том, что его задержали при попытке пересечь границу.

"Это недостоверная информация, так как я в момент задержания находился на встрече, меня арестовали в 5 часов, я проводил встречи. У меня был обычный рабочий день. Да, я планировал ночью улететь, но это был рейс в 2 часа ночи. Почему я должен убегать? Я здесь родился, вырос, у меня здесь отец похоронен. У меня здесь бизнес, куда мне убегать?" - высказался Боранбаев.

Он отметил, что за месяц заранее готовился к этой поездке, и предоставил следствию соответствующие документы по этому рейсу.

"Я должен был полететь в Ригу, у меня там тоже есть проект. За месяц до вылета были предоставлены все документы, приказ", - резюмировал Кайрат Боранбаев.

Напомним, в марте 2022 года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование уголовного дела по факту хищения денег в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления был арестован Кайрат Боранбаев.

В сентябре АФМ завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Тайыра Жанузак по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денег, добытых преступным путем.

23 декабря Генеральная прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

30 декабря в Астане начался суд. По итогам первого судебного заседания Кайрату Боранбаеву было отказано в домашнем аресте.