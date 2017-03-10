​Непоседа Мария Ивановна

Символично, что чествовали ее как Человека с яркой трудовой и жизненной биографией в канун Дня благодарности, да еще и в мемориальном музее М. А. Шолохова, с которым она была лично знакома. Музей был основан еще при жизни писателя и при активном учас­тии Марьиванны – при быстром произношении ее имя и отчество так и звучали и до сих пор звучат из уст ее близких людей.

Хотя родом Мария Ивановна из Саратовской области, большую часть своей жизни она прожила в Казахстане, который она считает настоящей родиной, так как именно здесь она утвердилась как высококлассный специалист, руководитель и как личность.

Ее молодость пришлась на времена героические и одновременно полные романтики и мечтаний. Окрыленная Победой в Великой Отечественной войне молодежь с энтузиазмом взялась за восстановление экономики страны. В первую очередь встал вопрос о поднятии на новый уровень сельского хозяйства, чтобы накормить страну, отменить карточки, и расчет при решении этой задачи был прежде всего на молодые кадры.

В 1947 году хрупкая девушка из сельской глубинки, из прос­той крестьянской семьи сделала свой выбор и поступила в Саратовский сельскохозяйственный институт. После его окончания по распределению попала в Западно-Казах­станскую область. Проработала короткое время в отделе коневодства областного сельхозуправления, а затем ее как хорошего специалиста направили в целях укрепления кадрами в Рубежинскую МТС зоо­техником. Здесь очень пригодились ее знания в сельском хозяйстве. Успехи в животноводстве, как во всем сельском хозяйстве района, не заставили себя долго ждать. Люди зажили в достатке, строи­лись клубы и дома культуры, школы и детские сады, жилье для сельчан.

Известные слова «Люди поднимали целину, а целина поднимала людей» именно про таких, как Мария Рычкова, которые составляют золотой фонд нашего государства.

Вскоре она стала заместителем председателя райисполкома, а до выхода на пенсию бессменно трудилась на посту секретаря райкома партии. На ее плечи легла большая ответственность за судьбы людей, за результаты во всех сферах деятельности. И на этих должностях она не стала кабинетным работником: привычка быть в гуще людей и событий снискала ей уважение и высокий авторитет. Будучи районным руководителем, часто встречала международные делегации, руководителей страны. Фотографии, сделанные во время встреч с Динмухамедом Кунаевым, Нурсултаном Назарбаевым, другими известными личностями, – самые дорогие в ее семейном альбоме.

Проработав в итоге около 40 лет в Приуральном районе, который в 1997 году вошел в состав Зеленовского района, она вышла на заслуженный отдых. Но разве может такой человек, как она, усидеть дома? Непоседа Мария Ивановна включается в общественную и культурно-массовую работу. Ее знания и большой практический опыт всегда востребованы, с ней до сих пор советуются фермеры, руководители госучреждений и даже местные акимы.

И в настоящее время, несмотря на преклонный возраст, Марии Ивановне свойственны гибкость ума и, не побоюсь этого определения, государственный подход к делу. Будучи членом совета ОО «Союз женщин Зеленовского района», она продолжает участвовать в общественных мероприятиях, ездит по сельским округам, встречается с трудовыми коллективами и молодежью. Так она воспитана, так устроена ее судьба.

У нее есть много наград, орденов и медалей... Но более всего она дорожит званием «Почетный гражданин Зеленовского района».