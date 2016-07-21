​Неповторимые черты

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

По мнению заведующей секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Гульвиры Кудайкуловой, это мероприятие внесет существенный вклад в воспитание казахстанского патриотизма. Ведь, как отмечает Президент Нурсултан Назарбаев, у 100 казахстанских этносов есть по крайней мере 100 особых, неповторимых черт, и все они в сумме дают уникальное преимущество нашей единой нации как большой семье.

В каждом городе и районе дома дружбы с привлечением членов советов общественного согласия, научно-экспертной группы и ассоциации медиаторов организовывают секционные занятия, проводят тренинги по таким темам, как «Формирование общественного согласия, культуры толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях». Проходят концертные программы, где свои таланты демонстрируют творческие коллективы этнокультурных объединений, а в холлах домов культуры вниманию зрителей предстают красочные фотовыставки «Лица ассамблеи» и «Мы – дети одной страны».

– Наших спикеров и артистов принимают очень тепло. Страна с великим будущим должна жить ценностями большой семьи, на принципах родства, дружбы, взаимопомощи, мира, согласия и поддержки. Новый общенациональный проект станет логическим продолжением и развитием идей Ассамблеи народа Казахстана, – убеждена директор КГУ «Қоғамдық келісім» акимата Костанайской области Каламкас Сандыбаева.

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