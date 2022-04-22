Неправильную парковку будут фиксировать в автоматическом режиме в Нур-Султане

С 22 апреля в Нур-Султане будет внедрена система, автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах. Неправильная парковка на дорогах столицы будет фиксироваться без привлечения сотрудников полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanapark.kz.

Фиксировать остановку и стоянку транспортных средств будут при помощи комплексов фотовидеофиксации «Дозор-М» которыми оборудованы спецавтомобили ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Как отмечается, комплексы «Дозор-М» прошли обязательную сертификацию и регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Выявление фактов нахождения автомобилей в неустановленном месте осуществляется с помощью системы GPS/ГЛОНАСС, которая определяет и фиксирует точное время и место транспортного средства.

За допущение нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств, предусмотрена ответственность по ст. 597 Кодекса РК Об административных правонарушениях в виде штрафов от 5 до 10 МРП.

«Фиксация нарушений осуществлена по рекомендации Управления административной полиции ДП Нур-Султана для снижения общего количества правонарушений среди водителей. Спорные случаи будут рассмотрены сотрудниками полиции. Все деньги от штрафов попадают в бюджет города», — разъяснили в ТОО «Парковочное пространство Астаны».

В пресс-службе напомнили, что зоны платной парковки, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, с 1 марта 2022 года переведены в рабочий режим с администрированием согласно Постановлению акимата столицы. Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00. Оплата - 100 тг за час. Согласно правилам, оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.