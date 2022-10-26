«Неправильный» редактор

Мамадияр Жакып в 1987 году стал единственным редактором, исключенным из партии за декабрьские события. Поводом стало фото из зала суда над участниками декабрьских событий.

– С тех пор я отношусь с большим уважением к фотографу Юрию Беккеру за замечательный снимок, который стоил мне и работы, и членства в партии, – говорит 85-летний ветеран Мамадияр Жакып. – То легендарное фото, на мой взгляд, – лучшее в истории казахстанской фотожурналис­тики. Будь моя воля, я бы дал автору госпремию.

Когда снимали Динмухамеда Кунаева и назначали Геннадия Колбина, Мамадияр Жакып был главным редактором Алматинской областной газеты «Жетысу».

– Узнав, что студенты выходят на площадь, мы с главным редактором газеты «Огни Алатау» Надеждой Гарифуллиной решили съездить на место событий, – вспоминает журналист. – Поехали на двух машинах – каждый на своей. На улице Карла Маркса (сейчас Кунаева) увидели шествие молодежи, направлявшейся в верхнюю часть города, распевая песню Шамши Калдаякова «Менiң Қазақстаным».

Проехав немного, вернулись назад: молодежь почувствовала, что за ней наблюдают, и в машину Гарифуллиной полетели палки, снежки…

18 декабря в два часа ночи сос­тоялся республиканский партактив, на который собрали всех руководителей республики и области, плюс присутствовали представители Москвы. Руководил собранием новоиспеченный первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Геннадий Колбин. Складывалось ощущение, будто происходит нечто страшное – такого, чтобы собирали так поздно, на моей памяти еще не было.

Выступивший секретарь ЦК Компартии Казахстана по идео­логии Закаш Камалиденов заметил, что происходящее – махровый национализм.

Наутро люди из разных учреж­дений (от каждого по 15 человек, и от СМИ, в том числе) собрались у здания Фрунзенского райкома партии. Всем велели идти на площадь, чтобы «успокоить» вышедших на демонстрацию.

Многим выдавали палки и кус­ки арматуры. Мы, журналис­ты, выступили против этого. Наш старший товарищ, первый заместитель редактора газеты «Социалистік Қазақстан» Сарбас Актаев и журналист Нуриден Муфтахов добились, чтобы Нуртай Абыкаев, первый секретарь райкома партии, вышел к людям. Обращаясь к собравшимся, тот остановил «палочное» движение: «Бросайте. Мы не на войну идем».

Он сам об этом никогда не говорил (скорей всего, выступление не понравилось вышестоящему партийному руководству), но когда я написал об этом эпизоде в своих воспоминаниях, Нуртай Абыкаев через своего помощника передал, что очень благодарен за это.

Я пришел на сборище сразу пос­ле партактива с участием Колбина. Мой первый заместитель Жанабек Темирбеков сказал: «Идите домой, на вас лица нет».

Я действительно еле держался на ногах, поэтому, послушавшись его, ушел. Того, что происходило на площади, уже не видел.

Редакциям все происходящее нужно было освещать в необходимом для партии ключе. «Огни Алатау» сказали «есть» и опубликовали материалы против Олжаса Сулейменова и театрального режиссера Аскара Токпанова, выступивших в защиту молодых, нашедших в себе смелость выйти на площадь. Но для журналистов нашей газеты этот период был очень трудным.

Попросили Ислама Бейсенбаева написать «нужный» материал. «Не могу», – отказался он. – Как осуждать, если я всей душой с теми, кто погибает на площади?» Пытаясь отразить происходящие события, стали организовывать материалы о дружбе народов, но рассказывать о реальных событиях декабря избегали, за что и попали в немилость ЦК.

Но самые трудные времена для меня настали через полгода.

16 июня 1987 года состоялся суд над участниками декабрьских событий, а 19-го мы дали крупным планом знаменитый снимок Юрия Беккера из зала суда.

На следующее утро, в субботу, состоялось бюро ЦК КП Казахстана, куда пригласили редакторов всех СМИ. Оно длилось 3,5 часа. Руководил им сам Колбин. «Песочили» всех, кто опубликовал то фото.

Колбин говорил даже не на повышенных тонах – он кричал. Самыми «виноватыми» оказались руководство КазТАГа, разрешившего разослать фото по всем редакциям, и я. Если другие газеты дали снимок помельче, то мы – крупным планом на третьей полосе.

Но виноватее других я стал главным образом потому, что опубликовал фото без казтаговского «разъясняющего» материа­ла. Для себя мы, журналисты «Жетысу», решили так: пусть народ видит, что эти ребята не сломлены.

Первым отчитывали директора КазТАГа Жумагали Исмагулова, потом – меня. В мой адрес Колбин выразился так: «Этого Жакипова близко нельзя под­пускать к идеологической работе». И предупредил: «Если завтра молодежь после публикации в твоей газете снова выйдет на площадь, то в первую очередь будем судить тебя».

Других редакторов, опубликовавших то фото, тоже отчитывали, но как-то помягче. Они ссылались на то, что обязаны давать материалы КазТАГа как официального органа страны, другие издания на такие мероприятия, как этот судебный процесс, не допускались. «Теперь сделали себе это оправданием, а где собственная голова?» – язвил заведующий отделом пропаганды ЦК КП Казахстана Альберт Устинов.

После обсуждения моего «поведения» на бюро ЦК состоялось заседание бюро обкома партии. Там меня исключили из партии, а в 11 ночи я поехал в редакцию, где меня ждал коллектив. Домой вернулся безработным и беспартийным. А там меня уже дожидался Зуев, заведующий отделом обкома партии.

На следующий день, 21 июня, должны были состояться выборы депутатов местных советов. Я был кандидатом в областной совет от Жамбылского района Алматинской области. Мой округ стал единственным, где выборы не состоялись – Зуев взял с меня расписку, что я отказываюсь от участия в них.

Фотограф Беккер, к счастью, был беспартийным, наказали его начальника Венгловского и директора КазТАГа, хотя, по сути, они были ни при чем. Задание – осветить судебный процесс над декабристами – давало ТАСС, и снимки вначале были отправлены в Москву, и уже оттуда разошлись по всему миру. Кстати, уйгурская газета «Коммунизм тугы» опубликовала то фото раньше всех – 18 июня, но власти как-то пропустили это мимо внимания.

Когда очнулись, то редактора Турдыхана Назарова тоже освободили от работы. После этого мы с ним очень подружились.

В Алматы мне работы не наш­лось. Спустя примерно месяц устроился корректором в район­ную газету «Шугыла» Куртинского района. Не могу сказать, что это были совсем трудные времена для меня и моей семьи. Отношение к редактору областной газеты и корректору районной газеты бывает разным, но истинные друзья остались со мной. Раньше я ездил на служебной машине, а теперь пересел на автобус. Денег стало поменьше, но я давно понял: они не являются мерилом счастья для людей. Зато, если раньше был занят до глубокой ночи, то теперь появилась возможность быть больше с детьми.

Между прочим, когда меня исключили из партии, единственным человеком, который воздержался, стала Надежда Гарифуллина. Мы всегда сидели вместе на разных партийных пленумах. В тот день с одной стороны была она, с другой – Узбекали Джанибеков. Он был в то время заместителем председателя Алматинского областного совета.

Так его, человека большого государственного ума, много сделавшего для казахстанской культуры, понизили в должности за строптивость (Не Колбин, его предшественник). Он ободряюще похлопывал меня и словно говорил: «Не переживай, мы с тобой». И хотя Узбекали Джанибекович тоже проголосовал за мое исключение из партии, обиды не было – так было нужно.

Зато потом он сделал гораздо больше для таких, как я, попавших под молох тех лет. Через год, когда Джанибеков стал секретарем ЦК по идеологии вместо Камалиденова, я написал заявление о восстановлении в партии. Заведующий отделом партийного контроля ЦК спросил, как ко мне относится Узбекали Джанибеков. Я ответил, что уверен – он меня поддержит. «Тогда и другие поддержат», – сказал он.

После восстановления я вернулся в родную газету «Социа­листік Қазақстан» (сейчас «Егемен Қазақстан»), где меня с радостью назначили сначала техническим работником, а через полгода – заведующим отделом. Этой газете я отдал полвека из своего 55-летнего стажа.

Работая здесь, я шесть раз удостаивался премии Союза журналистов. Самая дорогая из них – имени Геннадия Толмачева в номинации «Легенды редакторского корпуса Казахстана»…