Непрерывный и трудоемкий процесс

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Инклюзивное образование от начального этапа информационно-агитационной работы перешло к стадии активного внедрения.

В этом уверен председатель Координационного совета по развитию инклюзивного образования при управлении образования Акмолинской области Марат Ибраев. Его можно назвать инициатором всей координационной работы инклюзивного образования в регионе. Сам же он сравнивает себя с катализатором этого большого и нужного дела.

Он начал внедрять элементы Государственной программы по развитию инклюзии еще будучи руководителем областного управления образования. Побывав на первом в стране семинаре, Марат Ибраев организовал и областной, включил вопрос о внедрении инклюзивного образования в повестку дня коллегии управления.

К тому времени «подоспела» и Государственная программа развития образования на 2011–2020 годы. Разработали пилотный проект, в котором приняли участие пять первых общеобразовательных школ области. Позже, уйдя с долж­ности руководителя управления по сос­тоянию здоровья, Марат Умирбаевич предложил создать сегодняшнюю модель Координационного совета в области.

По его словам, определенные наработки в инклюзивном образовании у педагогов области имелись, поскольку раньше этим направлением как умели занимались все.

– Поэтому, поразмышляв вместе с коллегами с учеными степенями и званиями, большой практикой, придумали форму работы с целью методического объединения и координации отдельного и разрозненного опыта, различных наработок и усилий по предоставлению равного доступа к знаниям детям независимо от состояния здоровья, социального положения. Сделано это было и для того, чтобы руководители школьных и дошкольных организаций, колледжей и вузов, изучив предложенный опыт, возможно, внесли бы собственные ценные предложения, – говорит он.

Таким образом, в 2014 году при областном управлении образования создается Координационный совет, объединивший в составе руководителей детских садов, школ, колледжей, вузов, а также родительскую общественность. Подчерк­нем, что вскоре опыт акмолинцев по регулированию этой большой работы был отмечен в сборнике рекомендаций Информационно-аналитического центра при МОН РК как положительный пример для педагогов из других регионов страны. Периодически члены Координационного совета делятся идеями, участвуют в международных научно-практических конференциях, в том числе и онлайн.

– Были в Москве. Я освещал работу нашего совета как казахстанский опыт на одной из конференций с участием профессионального сообщества из Бельгии, Кыргызстана, России. Приглашает нас и Национальная академия имени Алтынсарина. Как председатель совета, я выступил на эту тему на последней респуб­ликанской августовской конференции. Проводим межрегиональные встречи мы и сами. Дважды встречались с коллегами из Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской облас­тей, – делится Марат Ибраев.

Он отмечает, что главная трудность нынешнего этапа, который можно обозначить как переход развития инклюзивного образования к стадии внедрения, заключается в том, что пока еще нет основной критической массы педагогов, получающих инклюзивное образование как базовое. В учебные программы вузов основы инклюзивного образования в форме элективного курса были внедрены только в 2016 году. Обязательной программа стала через год. Прошло лишь шесть лет. Молодые специалисты только начали выпускаться.

К сожалению, по сравнению с вузами вопрос обучения новой дисциплине несколько «застрял» в колледжах.

– В 2016 году мы в сотрудничестве с областными НПО провели летнюю школу за счет грантовых средств для преподавателей колледжей, готовящих будущих педагогов инклюзивного образования. Подготовили для них курс, методические рекомендации, вручили учебные пособия, разработанные коллегами из Информационно-аналитического цент­ра при Министерстве образования. Таким образом, в 2016 году и колледжам области было рекомендовано внедрить основы инклюзивного образования как элективную учебную дисциплину, – отмечает Марат Ибраев.

Понятно, что без обученных специалис­тов-педагогов, которые будут работать непосредственно в общеобразовательных школах, инклюзия невозможна. Выходит, что подготовка, оснащение кабинетов поддержки инклюзивного образования оборудованием, учебными пособиями – задача более легкая по сравнению с обеспеченнос­тью обученными кадрами. Над решением этой проблемы, считает Марат Ибраев, должны активнее работать руководители отделов образования, директора школ.

Еще одно подтверждение системности работы Координационного совета – утверж­денный управлением образования план-график открытия ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования на базе общеобразовательных школ области. На сегодня работает 21 такой кабинет. Только в прошлом году заработали восемь кабинетов, в этом году – еще пять, шестой до конца года появится в одной из школ Егиндыкольского района. Всего к 2025 году в Акмолинской облас­ти планируется открытие на базе школ 108 оборудованных кабинетов поддержки инклюзивного образования. Как отметил Марат Ибраев, по сравнению с другими регионами вышеназванный процесс акмолинцы организовали достаточно хорошо.

– Развитие инклюзии – работа непрерывная и трудоемкая, у нее есть начало, но очерченных границ, означающих завершение, нет. Общемировая и весьма тревожная тенденция такова: доля детей с проблемами развития, в том числе с ограниченными возможностями, неуклонно увеличивается. Это реальность, а значит, образование и социализация этих детей остаются вопросами актуальными. К счастью, отношение к проблеме в обществе меняется. Уже нет категорического неприятия, имевшего место 10–12 лет назад, в том числе и среди родительской общественности, – говорит собеседник.

Согласно данным психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), на 1 октября нынешнего года в Акмолинской области на учете стоит 11 948 детей с особыми образовательными потребностями. Из них 4 449 – дошкольники, 7 423 – дети школьного возраста, 76 – учащиеся колледжей.

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