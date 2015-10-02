Непревзойденный мастер айтыса Свежий выпуск 1328 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Суюнбай не собирал архивы, как и не предпринимал ничего для публикации своих терме, жырау и дастанов. Но он стал акыном, и его поэтические творения с любовью передавались из уст в уста. Это бесценное наследие продолжает пользоваться огромной популярностью и высоко почитается.

Великий поэт Жамбыл Жабаев, который называл себя учеником Суюнбая, перед выступлением всегда выражал ему почтение строками: «Мой кумир – Суюнбай, Слово беру смело…». Помимо Жамбыла его учениками себя считали такие известные народные исполнители, как Майкот, Кенен Азербаев, Умбетали, Бармак и другие продолжатели традиций его творческой школы. Впервые произведения Суюнбая издали только в 1935 году, сборник стихов «Акиык» – в 1976-м.

Достойный мастер поэтических состязаний и талантливый исполнитель героических эпосов Суюнбай Аронулы родился и умер в ауле Каракыстак Жамбылского района Алматинской области. Его творчество формировалось под влиянием деда Кусепа и отца Арона. Суюнбай стал достойным продолжателем их поэтического таланта и импровизационного мастерства. Более того, именно благодаря Суюнбаю миру стали известны героические эпосы о казахских батырах Отегене, Карасае, Сураншы, Саурык. Важное место в его творчестве занимали также эпические произведения. В них он описывал борьбу народа против завоевателей, рассказывал о батырах-героях. До сих пор народная память хранит состязания Суюнбая с акынами Тезек-торе и Катаганом. В этих айтысах, согласно рассказам, дошедшим из минувших времен, акын Суюнбай обнаружил редкий исполнительский талант, мастерство импровизации, глубокое понимание социальных проблем своего времени.

Суюнбай остался в памяти народа еще и как искренний заступник обездоленных. Широко известны его красноречивые изречения, посвященные волостным правителям и биям: «Максуту», «Касыму», «Биям Семиречья». В таких стихах, как «Четырем биям», «Кто бы ни умер, но торе Сок не умрет», «Четки в твоих руках» и других, он критиковал неуемную жадность баев-волостных, султанов, лицемерие религиозных деятелей. «Суюнбай – золотое ядро акынов Семиречья», – говорил о нем писатель Мухтар Ауэзов.

И сегодня акына называют мэт­ром искусства айтыса. Многие его цитаты стали памятниками казахской устной литературы. Из поколения в поколение передаются его меткие выражения и острые слова, ставшие крылатыми. А еще его творчество стало поистине кладезем для ученых-искусствоведов всех тюркоязычных стран.

В современном глобализирующемся мире казахскому народу удалось сохранить неповторимую самобытность айтыса. В народе до сих пор живо изречение: если хочешь прославить подвиг батыра – дай слово акыну. Ведь именно айтыс украшает казахское словесное искусство. Суюнбай сегодня сам стал батыром и героем современных айтысов, участники которых воспевают его уникальное творчество. Да, айтыс – это уникальное древнее искусство, присущее лишь конно-кочевой цивилизации. Возможно, поэтому айтыс нельзя перевести на другие языки, не потеряв при этом сам творческий дух, остроту и уникальность песенной речи. В Казахстане до сих пор жива любовь к песенным состязаниям и мэтру айтысов Суюнбаю, благодаря которому героические эпосы, наше историческое прошлое до сих пор живо в песенном народном творчестве.