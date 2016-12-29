А. Шпекбаев напомнил, что подарок госслужащему по цене не должен превышать два месячных расчетных показателя.А иначе он будет расцениваться как взятка.

– Как раз перед Новым годом тоже хотели предупредить еще раз госслужащих. Мы все понимаем, что идут поздравления, в особенности руководителей, чиновников со стороны бизнеса. Мы прекрасно понимаем, сколько стоят эти подарочные корзины. Конечно, они тянут не на 2 МРП, а более, – сказал он.

На встрече были рассмотрены первые результаты исполненияАнтикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 гг. Встречу открыла председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева. В своем вступительном слове она напомнила, что принятая два года назад стратегия определяет основные задачи по противодействию коррупции в сфере государственной службы, в квазигосударственном и частном секторе, в судах и правоохранительных органах. Также определены меры по формированию антикоррупционной культуры и противодействию теневой экономике.

Оценивая результаты исполнения стратегии, Д. Назарбаева подчеркнула, что в стране осуществляются крупномасштабные антикоррупционные меры, о которых общественность информирует­ся через средства массовой информации. Вместе с тем, по мнению сенатора, многие меры по противодействию коррупции еще не приобрели системного характера, в связи с чем необходимо принимать решения, направленные на предупреждение коренных причин коррупции.

А пока АГДСиПК оценивает ущерб от коррупционной деятельности за эти два года в размере 48,5 млрд тенге. К ответственности привлечены 1 888 госслужащих разных уровней, в коррупции были уличены 22 республиканских госслужащих, занимавших руководящие должности, 109 начальников областного уровня, 286 руководителей городского и районного звена. По информации А. Шпекбаева, две трети из указанной суммы было возмещено в процессе уголовного преследования. Эти результаты, считает А. Шпекбаев, свидетельствуют только об одном – неприкасаемых в Казахстане нет.

– Громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников, силовиков – это не какие-то акции устрашения, это повседневная работа, целенаправленная, системная со стороны антикоррупционной службы, – подчеркнул А. Шпекбаев.

Между тем одними из самых коррумпированных сфер в Казахстане являют­ся органы внутренних дел, государственные закупки, здравоохранение и земельные отношения. Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений А. Шпекбаев назвал получение взяток, злоупотребление должностным положением, служебный подлог, присвоение и растрату в основном бюджетных средств и дачу взятки. Отвечая на вопрос сенаторов о возвращении коррупционных активов, он проинформировал, что за последние пять лет из Казахстана выведено более 70 миллиардов тенге. По данным делам объявлены в розыск более 47 коррупционеров, 28 из них задержаны и экстрадированы в Казахстан. Все это стало возможным благодаря тому, что Казахстан сегодня имеет уже 20 международных соглашений договоров о правовой помощи.

В ходе заседания также выступил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Ардак Тенгебаев. Он рассказал сенаторам о принимаемых мерах налогового и таможенного администрирования для снижения уровня теневой экономики. Согласно докладу, за 2015 год размер теневой экономики в стране по отношению к ВВП составил 27,5% и по сравнению с 2014 годом увеличился на 0,2%. Основными факторами этого стали внутренний теневой оборот, то есть лжепредпринимательство, уклонение от уплаты налогов и наличный оборот денежных средств, а также теневой оборот во внешнеэкономической деятельности.

Среди мер, принимаемых ведомством, А. Тенгебаев выделил реализацию масштабного проекта по введению электронных счетов-фактур, а также применение электронного аудита при проведении проверок. В рамках работы по исполнению 5 институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов» важным нововведением стала автоматизация таможенных процедур.