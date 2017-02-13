​Неприкосновенность права

Конечно, по каждой из выдвинутых новелл есть много «за» и «против», но мы только рады такой активности населения. Ни одно предложение граждан в итоге не останется незамеченным, все мнения в той или иной мере комиссия будет учитывать при окончательной редакции статей.

Отмечу, что наиболее обсуж­дае­мым в обществе стало предложение по изменению статьи 26 Конституции РК о дополнительных гарантиях неприкосновенности собственности. Между тем по существу отношений собственности ничего фактически не меняется. Просто законодательный акцент перенесен теперь на право всех людей (независимо от гражданства) на неприкосновенность законно приобретенного имущества.

Безусловно, мы, граждане Казахстана, являемся частью субъектов, участников данных отношений. Но рядом с нами есть и другие их участники. И круг их довольно широк. В экономических отношениях на территории нашей страны принимают участие самые разные лица – и предприниматели, и просто собст­венники. А относятся к ним и граждане РК, и иностранцы, и лица без гражданства. Вполне логично, что все они хотят выгодно использовать свое имущество, получать от него доходы, приумножать их. А также вполне обоснованно заинтересованы в возможности вывоза полученной прибыли на родину. По меньшей мере, все хотят сохранить то, что у них есть. И это нормально.

Именно пожелания собственников – обеспечить дополнительные гарантии использования различного (ввозимого или вновь созданного) имущества на территории нашей страны – и послужили причиной принятия поправок в эту статью. В частности, предложено уточнить субъектный состав и подчеркнуть, что каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. Понятие «каждый» дает нам возможность избежать длинного перечня субъектов, а также позволит применять данную статью без изменений в будущем, каким бы образом ни изменился круг собственников.

Помимо прочего, мы привели таким образом в единообразие терминологию всего второго раздела Конституции, во многих статьях которой употребляется слово «каждый». Кстати, в самой 26-й статье пункт 4 начинается со слов «Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности…». Если не привес­ти эту норму в соответствие, то получается, что каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, но только гражданину РК гарантируется неприкосновенность результатов его честного труда.

Дополню, что поправки не нацелены на изменения в вопрос о земле в целом. Это лишь дополнительные гарантии неприкосновенности собственности вооб­ще, уточнение этих гарантий по субъектам, на которые они распространяются.

Вопросам же права собственности на землю посвящена отдельная статья 6 Конституции Республики Казахстан, устанавливающая, что «земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом».