Фото: Минэкологии РК
Происшествия
Неприятный запах в Атырау: на АНПЗ начали внеплановую проверку

В атмосферном воздухе города Атырау выявили превышения показателя содержания сероводорода. Департамент экологии по области проводит внеплановую проверку в отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2022 года из-за появления неприятного запаха в воздухе Атырау Департамент экологии по области проанализировал данные станций мониторинга качества воздуха.

«В вышеуказанное время в атмосферном воздухе города установлен факт превышения показателя содержания сероводорода в несколько раз над предельно допустимой концентрацией (ПДК)», – констатировал в ведомстве.

Так, на станции №109 «Восток» произошло превышение в 5,3 раза, на станции №103 «Шагала» – в 5 раз, на станции №112 «Акимат» – в 3,2 раза, на станции №114 «Загородная» – в 3,9 раза и на станции № 108 «ТКА» – в 9,23 раза.

«В ходе анализа установлено, что в это время направление ветра было юго-восточное, скорость – 4 м/с, влажность – 760, температура воздуха – 32 С, в сторону расположенных объектов ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

В связи с чем департамент проводит внеплановую проверку в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», по результатам которой будут приняты соответствующие меры по выявленным экологическим нарушениям», – отметили в Минэкологии.

Кроме того, по факту нарушения гигиенических нормативов направлены документы в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для привлечения АНПЗ к административной ответственности.

 

 

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