Непропадавшего ребенка пришлось искать полицейским Усть-Каменогорска

Происшествия
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Пьяная жительница Восточно-Казахстанской области выдумала историю о пропавшем маленьком сыне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления полиции города Усть-Каменогорска.

27 июля в дежурную часть Иртышского отдела полиции УП города Усть-Каменогорска обратилась жительница поселка Белоусовка. Женщина 1996 года рождения сообщила, что у нее пропал маленький сын. Полицейские бросились на поиски ребенка.

По словам женщины, 5-летний Миша находился в кафе «Донер», расположенном на улице Казахстан, а потом ушел с игровой площадки.

«Женщина сообщила, что мальчик проживал в доме по улице Протозанова в Усть-Каменогорске, но во время поисков ребенка выяснилось, что по данному адресу мальчик никогда не проживал, более того, женщина путалась и с адресом кафе. Оказалось, что в данный момент по указанному адресу находится магазин EVIM. Потом гражданка сообщила, что мальчика мог забрать бывший муж, который проживает в районе магазина «Электротовары». Но точный адрес заявительница назвать тоже не могла», - рассказали заместитель начальника Иртышского ОП управления полиции Усть-Каменогорска.

Тем не менее на отработку всех адресов был направлен старший лейтенант полиции Айзар Казбеков, но женщина путалась в показаниях и ничего конкретного больше сообщить не могла. А после и вовсе заявила, что находится в алкогольном опьянении и выдумала историю с пропавшим несовершеннолетним сыном.

«На эту гражданку составлен административный протокол по части 1 статьи 438 КРКоАП (заведомо ложный вызов специальных служб)», - сообщили в полиции.




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