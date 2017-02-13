​«Непрозрачный» стеклозавод

Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы Бишимбаев лично получил 2 млн долларов через посредника – своего двоюродного брата С. Нурлыбека.

В отношении Исабека, Кожабаева и Нурлыбека с санкции суда избран арест. Ибрашев с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование.