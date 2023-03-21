Непьющий аул удивил казахстанцев

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Ирина Гончарова, Мангистауская область

В день выборов сельчане из Баянды устроили флешмоб, облачившись в национальные костюмы.

Этот населенный пункт прогремел на всю страну месяц назад, когда его жители ответственно заявили об отказе от алкоголя. Между чиновниками, полицией и предпринимателями был тогда заключен меморандум о непродаже спиртного.

Непьющие сельчане продолжают доказывать стране свои сплоченность и духовный рост. Одна из участниц флешмоба – педагог с 32-летним стажем Карашаш Жумажанова – уверена, что такие инциативы положительно скажутся на воспитании будущих поколений.

– Мы нарядились в национальные костюмы, потому что сейчас отмечаются праздники. Недавно был Амал мейрамы. Мы с 14 марта в школу, на работу ходим нарядные. Так и на выборы пришли. Это ведь тоже торжественный день. И почему бы не продемонстрировать подрастающему поколению нацио­нальную одежду? Она модная, стильная и красивая, – говорит Карашаш Жумажанова.

На избирательных участках в Баянды царила праздничная атмосфера. Избирателей встречали национальными песнями, угощали баурсаками и шубатом. Приветственные объятия, рукопожатия, традиционные «Сәлем бердік» от женщин...

В селе Баянды проживают более 8 тыс. человек, из них право голоса имеют свыше 4 400 сельчан. Еще месяц назад, отказавшись от употребления спиртного, местные жители поставили цель стать образцово-показательным аулом.

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