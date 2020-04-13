Нерабочий режим продлили в Алматы

В Алматы нерабочий режим продлен до 30 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, передает Kazpravda.kz
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"Решением Оперативного штаба по обеспечению чрезвычайного положения при акимате города Алматы работа всех предприятий и организаций приостановлена. Исключения предусмотрены только для организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. Компании, получившие разрешение и ранее введенные в базу могут беспрепятственно передвигаться по городу", – говорится в сообщении.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
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Так, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы. 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.
С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения
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10 апреля в Казахстане продлили
режим чрезвычайного положения до конца месяца.