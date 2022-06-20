Экономика Неравенство – качество роста национальных экономик 20 июня 2022 г. 0:45 Булат Хусаинов, доктор экономических наук, академик Национальной академии естественных наук Экономический рост – актуальнейшая проблема теории и практики. Но рост экономики – не самоцель. Он является одним из необходимых условий для повышения благосостояния населения. Большинство теоретических и прикладных исследований акцентируют внимание на объяснении количественных параметров роста. Однако важны не только и не столько темпы роста, но, что более существенно, его качество. Многогранность проблем Проблема качества роста привлекает внимание исследователей давно, начиная с 70-х годов прошлого столетия. Но результативные исследования феномена «качество роста» стали проводиться на рубеже XX и XXI столетий. В большинстве научных работ исследуются традиционные характеристики качества роста. Однако для различных групп стран в разные периоды их развития детерминанты качества роста могут существенно отличаться. Это обусловлено неравномерностью темпов развития различных стран мира, как-то: замедлением скорости роста развитых экономик и прогрессом в развивающихся странах и формирующихся рынках. Несмотря на значительное число зарубежных исследований, проблема качества роста все еще остается недостаточно изученной. Исследования, направленные на изучение генезиса экономического роста и его качества, демонстрируют противоречивые мнения. Апологеты быстрого роста отстаивают необходимость высокой динамики макроэкономических параметров. По их мнению, это позволяет направлять больше средств на социальные программы и решение проблем окружающей среды. Оппоненты придерживаются иного мнения: динамичность роста не обуславливает быстрое повышение уровня жизни населения и сопряжены с усугублением социальных, экологических и политических проблем. Односторонняя направленность на экономический рост влечет за собой неоднозначные последствия, в том числе низкий уровень качества роста. Последнее обстоятельство порождает высокий уровень неравенства доходов и богатства как внутри отдельных экономик, так и между ними. Учитывая многогранность проблемы, качество роста предлагается измерять в следующих аспектах: структурный, ресурсный, экологический, социальный. В начале XXI века в целях обеспечения прикладного характера теорий и их применения, к понятию «экономический рост» стали добавлять факторы его интенсивности, устойчивости и инклюзивности. Зарубежные ученые под «качеством роста» понимают такой тип экономического роста, который особенно способствует сокращению крайней бедности, структурных неравенств, защите окружающей среды и поддержанию непосредственно самого процесса роста. Неравенство доходов и капитала, которое приобрело всеобщий характер, общепризнанно стало глобальным вызовом современности. Американский исследовательский центр Pew Research Center в 2014 году проводил опрос «Глобальные точки зрения», выясняя у респондентов, какая, на их взгляд, «величайшая опасность сегодня грозит человечеству». Оказалось, что «наибольшие опасения вызывает проблема неравенства», отмечает признанный в мире британский ученый Э. Аткинсон, исследования которого преимущественно посвящены неравномерности распределения общественного богатства. Неравенство доходов имеет не только национальный, но и межстрановый и глобальный характер. Уровень неравенства между богатыми и бедными странами нарастает с каждым годом. Эта проблема, охватывает не только развивающиеся или отсталые страны по уровню развития, но и в развитых странах ее актуальность нарастает. Конечно, прошедшие десятилетия демонстрируют значительный прогресс в решении проблемы бедности и неравенства. Однако проблема эта далека от решения. Более того, сегодня она приобретает новые черты и может иметь угрожающие, если не разрушительные последствия. Небольшой экскурс. В середине XIX века примерно половина неравенства между индивидами в мире объяснялась неравномерным развитием стран, а другая половина – разницей в доходах между социальными классами, то есть между рабочими и капиталистами. На уровне отдельных стран того времени классовое деление было очевидным. По-иному обстоит ситуация в наше время. В начале XXI века общее неравенство между гражданами мира не только усилилось по сравнению с показателями более чем 150-летней давности, но и полностью изменилась его структура. Из неравенства, примерно в равной пропорции определяемого различиями в классовой принадлежности и страной проживания, оно превратилось в неравенство, определяемое исключительно географическим фактором, то есть страной проживания. В формировании неравенства, особенно в США, лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц видит рентоориентированное поведение американской верхушки. Именно здесь произошла (и продолжает происходить) существенная концентрация богатства страны. Понятно, что это результат операций с рентой, включая монопольные прибыли и чрезмерные компенсации руководителям корпораций, особенно в финансовом секторе. Можно смело утверждать, что в полной мере это относится и к Казахстану, что будет проиллюстрировано ниже. Причин, порождающих неравенство, множество. Одна из важнейших из них – это финансовые рынки, усугубляющие неравенство во всем мире. Дж. Стиглиц, будучи одним из самых авторитетных исследователей неравенства, говоря о его источниках, справедливо утверждает, что выявить роль одного-единственного фактора в данном случае – задача невероятно трудная. По его мнению, неравенство в самом широком смысле есть результат политики правительства, которая формирует его посредством технических изменений, а также экономических и политических механизмов. Говоря о неравенстве в США, он убежден, что «главным источником неравенства являются управленческие ошибки в макроэкономике и их последствия… Экономический пузырь дал нам иллюзию богатства, но лишь на мгновение: …когда пузырь лопнул, исчезли не только иллюзии богатства, но произошел еще больший разрыв и увеличение степени неравенства, ослабив и без того хрупкие позиции низших слоев населения… (Дж. Стиглиц. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. – М., 2015, c. 144–147). Совершенно очевидно, что сочетание неправильных идей и интересов «одного процента» (богатого населения) порождает катастрофические последствия. Примеров тому множество. Так, после эпохи колониализма Западу удавалось продвинуть фундаменталистские идеи свободного рынка (многие из которых отражали взгляды Уолл-стрит) в развивающиеся страны. Конечно, у последних выбора не было: колониальные державы разорили их, безжалостно эксплуатируя и хищнически расходуя их ресурсы. При этом не делая ничего для того, чтобы развивать их экономики. Да, развивающиеся страны нуждались в поддержке развитых экономик. Тогда Международный валютный фонд и другие международные экономические организации выдвинули условие, что развивающиеся страны должны открыть свои рынки для потоков товаров из развитых экономик. Но сами развитые государства отказались открыть свои рынки для их сельскохозяйственной продукции. Это неадекватное политическое решение провалилось – доход на душу населения в Африке упал, в Латинской Америке началась стагнация. Не секрет, что законы экономической науки давно подменили опасными для развития идеологическими воззрениями. Имеется в виду насаждение одиозных представлений о якобы позитивном влиянии на развитие национальных экономик, в том числе и Казахстана, неолиберальных теорий. Они справедливо критикуются авторитетными учеными-экономистами, среди которых немало лауреатов нобелевских премий (Дж. Стиглиц, П. Кругман, Р. Манделл и др.). Крах идей неолиберализма наглядно прослеживается на примере США. Действительно, если после Второй мировой на долю американской экономики приходилась половина мирового валового продукта, в 1980 году – 21,8%, то уже в 2021 году они опустились на уровень 15,7% в мировом производстве. США на наших глазах теряют роль мирового лидера не только в глобальной экономике, но и в политике. Причем теряют тем быстрее, чем более стараются держаться в неолиберальном русле. Неравенство в Казахстане В АО «Институт экономических исследований» третий год проводится исследование на тему «Темпы и качество роста национальных экономик: детерминация в эпоху неоглобализации» (грант № АР08856289). Проект реализуется небольшой творческой группой, в которой принимают участие молодые талантливые экономисты с большим исследовательским потенциалом. В нашем проекте неравенство доходов отождествляется как важная детерминанта качества роста национальных экономик, что является несомненной новизной исследования. В ходе исследования авторами проведен большой объем расчетов с использованием современного экономико-математического инструментария. В частности, определено влияние межстранового и международного неравенства (соответствующие коэффициенты рассчитаны для более чем 200 стран мира) на динамику роста четырех групп стран. Это – страны с высоким уровнем доходов, с доходами выше среднего (Казахстан входит в эту группу), страны с доходами ниже среднего, а также страны с низкими уровнями доходов. Построена и реализована эконометрическая модель для оценки качества роста этих групп стран в контексте цифровой трансформации. Результаты реализации модели опубликованы в одном из двух крупнейших международных издательств Springer, в Швейцарии (Assessment of the Quality of Growth of National Economies in the Context of Digital Transformation) в качестве отдельной главы в книге «Цифровая трансформация и мировая экономика» (Digital Transformation and the World Economy). Конечно, для читателя гораздо интереснее ситуация с неравенством доходов в Казахстане. Поэтому сфокусируемся на некоторых показателях неравенства, характерных для нашей страны. Турбулентные изменения, затронувшие все постсоветские страны в процессе их трансформации и сопровождавшиеся взлетами и падениями, свидетельствуют, что за последние три десятилетия экономический рост и увеличение доходов населения различных групп населения в Казахстане демонстрировали неоднозначную динамику. Статистические данные неумолимо свидетельствуют: результаты роста чистого национального дохода в нашей стране в течение последних 30 лет уходили к небольшой кучке людей на самом верху. Вывод очевиден – отечественная экономика работала неправильно, отражая интересы плутократии. Можно и далее приводить массу статистических данных и авторских выкладок, отражающих параметры неравенства в нашей стране, но не будем превращать статью в экономический триллер. Изучение эволюции неравенства доходов важно не только и не столько из-за необходимости мониторинга за уровнем бедности, но и ввиду его влияния на динамику роста национальных экономик и регионов мира. Содержательный анализ негативных социально-экономических последствий глубокого неравенства указывает на следующее важное обстоятельство. Взаимосвязи равенства и благосостояния порождаются двумя комплексами причин. Во-первых, в развивающихся странах, к которым относится Казахстан, наблюдается множество провалов рынка. В частности, это относится к рынкам кредитов, страхования, земли и человеческого капитала. В результате ресурсы уходят не туда, где они принесли бы максимальную отдачу. Во-вторых, при высоком уровне экономического и политического неравенства обычно экономические институты и социальные условия систематически действуют в интересах более влиятельных групп. В нашем случае казахстанской плутократии. Такие несправедливые институты способны приводить к экономическим потерям, когда личные и имущественные права обеспечиваются избирательно, бюджетные ассигнования выделяются главным образом тем, кто обладает политическим влиянием, предпочтение при распределении общественных услуг предоставляется богатым, а таланты средних и беднейших групп населения остаются невостребованными. Общество в целом тогда становится менее эффективным и упускает возможности для развития науки, инноваций и инвестиций. Такие отрицательные последствия неравенства возможностей и политической власти оказываются губительными для развития. Это предопределено тем, что экономическое, политическое и социальное неравенство имеет тенденцию самовоспроизводиться с течением времени и из поколения в поколение. Такие явления эксперты Всемирного банка называют «ловушками неравенства». В заключение выскажу несколько соображений о том, что нужно для сокращения неравенства в нашей стране. Конечно, они не могут быть всеобъемлющими. Во-первых, необходима прогрессивная, справедливая и эффективная налоговая система. Для достижения прогресса в сфере государственного образования, здравоохранения, исследований инфраструктуры и социальной защиты необходимы ресурсы, то есть налоги. Нынешний Налоговый кодекс оставляет большую дыру в бюджете страны. Это вынуждает Правительство использовать средства Национального фонда и пускаться в заимствования. Было бы справедливо, если бы те, кто имеет более высокую платежеспособность, – и те, кто обычно получает больше от нашей экономики, – делали более значительный вклад. У справедливости есть такая грань – благосостояние будущих поколений. Во-вторых, необходимо формирование среднего класса, в том числе на основе развития малого и среднего предпринимательства, достойного финансирования науки и других адекватных мер. В-третьих, каждый член Правительства должен всерьез озаботиться проблемой неравенства в нашей стране. Меры, направленные на повышение доходов населения, способствующее сокращению неравенства, требуют не скороспелых и неадекватных «программ». Задача эта далеко не тривиальная и требует вдумчивого, научно обоснованного подхода. В одночасье проблему повышения доходов и сокращения неравенства не решить. Это подтверждает опыт многих государств мира. Думается, эти и иные меры должны найти отражение в НЭП – новой экономической политике. Ее разработка должна осуществляться с активным привлечением авторитетных представителей научного сообщества. К сожалению, «…большинство политиков в мире не понимают, что не будет никакого роста, никакой работы и никакого развития, если не будет НАУКИ» (выделено мной. – Б. Х.), сказал К. Моедас, комиссар по исследованиям, науке и инновациям Евросоюза в Давосе в 2016 году. Думаю, уместно вспомнить высказывание Фредерика Жолио-Кюри: «Наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, неизбежно превращается в колонию». Это высказывание всегда актуально, но сейчас особенно, поскольку глобальная экономика вступает в эпоху нового технологического уклада. Без лишнего пафоса отмечу, Казахстан – страна умного и творческого народа, чтобы обрекать его лишь на статус пассивного потребителя продуктов чужого квалифицированного труда.