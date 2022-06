Неравенство – качество роста национальных экономик

Экономический рост – актуальнейшая проблема теории и практики. Но рост экономики – не самоцель. Он является одним из необходимых условий для повышения благосостояния населения. Большинство теоретических и прикладных исследований акцентируют внимание на объяснении количественных параметров роста. Однако важны не только и не столько темпы роста,

но, что более существенно, его качество.

Многогранность проблем

Проблема качества роста привлекает внимание исследователей давно, начиная с 70-х годов прошлого столетия. Но результативные исследования феномена «качество роста» стали проводиться на рубеже XX и XXI столетий. В большинстве научных работ исследуются традиционные характеристики качества роста. Однако для различных групп стран в разные периоды их развития детерминанты качества роста могут существенно отличаться. Это обусловлено неравномерностью темпов развития различных стран мира, как-то: замедлением скорости роста развитых экономик и прогрессом в развивающихся странах и формирующихся рынках. Несмотря на значительное число зарубежных исследований, проблема качества роста все еще остается недостаточно изученной.

Исследования, направленные на изучение генезиса экономического роста и его качества, демонстрируют противоречивые мнения. Апологеты быстрого рос­та отстаивают необходимость высокой динамики макроэкономических параметров. По их мнению, это позволяет направлять больше средств на социальные программы и решение проблем окружающей среды. Оппоненты придерживаются иного мнения: динамичность роста не обуславливает быстрое повышение уровня жизни населения и сопряжены с усугублением социальных, экологических и политических проблем. Односторонняя направленность на экономический рост влечет за собой неоднозначные последствия, в том числе низкий уровень качества роста. Последнее обстоятельство порождает высокий уровень неравенства доходов и богатства как внут­ри отдельных экономик, так и между ними.

Учитывая многогранность проб­лемы, качество роста предлагается измерять в следующих аспектах: структурный, ресурс­ный, экологический, социальный. В начале XXI века в целях обеспечения прикладного характера теорий и их применения, к понятию «экономический рост» стали добавлять факторы его интенсивности, устойчивости и инклюзивности. Зарубежные ученые под «качеством роста» понимают такой тип экономического роста, который особенно способствует сокращению крайней бедности, структурных неравенств, защите окружающей среды и поддержанию непосредст­венно самого процесса роста.

Неравенство доходов и капитала, которое приобрело всеобщий характер, общепризнанно стало глобальным вызовом современности. Американский исследовательский центр Pew Research Center в 2014 году проводил опрос «Глобальные точки зрения», выясняя у респондентов, какая, на их взгляд, «величайшая опасность сегодня грозит человечеству». Оказалось, что «наибольшие опасения вызывает проб­лема неравенства», отмечает признанный в мире британский ученый Э. Аткинсон, исследования которого преимущественно посвящены неравномерности распределения общест­венного богатства.

Неравенство доходов имеет не только национальный, но и межстрановый и глобальный характер. Уровень неравенства между богатыми и бедными странами нарастает с каждым годом. Эта проблема, охватывает не только развивающиеся или отсталые страны по уровню развития, но и в развитых странах ее актуальность нарастает. Конечно, прошедшие десятилетия демонстрируют значительный прогресс в решении проблемы бедности и неравенства. Однако проблема эта далека от решения. Более того, сегодня она приобретает новые черты и может иметь угрожающие, если не разрушительные последствия.

Небольшой экскурс. В середине XIX века примерно половина неравенства между индивидами в мире объяснялась неравномерным развитием стран, а другая половина – разницей в доходах между социальными классами, то есть между рабочими и капиталистами. На уровне отдельных стран того времени классовое деление было очевидным.

По-иному обстоит ситуация в наше время. В начале XXI века общее неравенство между гражданами мира не только усилилось по сравнению с показателями более чем 150-летней давности, но и полностью изменилась его структура. Из неравенства, примерно в равной пропорции определяемого различиями в классовой принадлежности и страной проживания, оно превратилось в неравенство, определяемое исключительно географическим фактором, то есть страной проживания.

В формировании неравенства, особенно в США, лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц видит рентоориентированное поведение американской верхушки. Именно здесь произошла (и продолжает происходить) существенная концентрация богатства страны. Понятно, что это результат операций с рентой, включая монопольные прибыли и чрезмерные компенсации руководителям корпораций, особенно в финансовом секторе. Можно смело утверждать, что в полной мере это относится и к Казахстану, что будет проиллюст­рировано ниже.

Причин, порождающих неравенство, множество. Одна из важнейших из них – это финансовые рынки, усугубляющие неравенство во всем мире. Дж. Стиглиц, будучи одним из самых авторитетных исследователей неравенства, говоря о его источниках, справедливо утверждает, что выявить роль одного-единственного фактора в данном случае – задача невероятно трудная. По его мнению, неравенство в самом широком смысле есть результат политики правительства, которая формирует его посредством технических изменений, а также экономических и политических механизмов. Говоря о неравенстве в США, он убежден, что «главным источником неравенства являются управленческие ошибки в макроэкономике и их последствия… Экономический пузырь дал нам иллюзию богатства, но лишь на мгновение: …когда пузырь лопнул, исчезли не только иллюзии богатства, но произошел еще больший разрыв и увеличение степени неравенства, ослабив и без того хрупкие позиции низших слоев населения… (Дж. Стиглиц. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. – М., 2015, c. 144–147).

Совершенно очевидно, что сочетание неправильных идей и интересов «одного процента» (богатого населения) порождает катастрофические последствия. Примеров тому множество. Так, после эпохи колониализма Западу удавалось продвинуть фундаменталистские идеи свободного рынка (многие из которых отражали взгляды Уолл-стрит) в развивающиеся страны. Конечно, у последних выбора не было: колониальные державы разорили их, безжалостно эксплуатируя и хищнически расходуя их ресурсы. При этом не делая ничего для того, чтобы развивать их экономики. Да, развивающиеся страны нуждались в поддержке развитых экономик. Тогда Международный валютный фонд и другие международные экономические организации выдвинули условие, что развивающиеся страны должны открыть свои рынки для потоков товаров из развитых экономик. Но сами развитые государства отказались открыть свои рынки для их сельско­хозяйственной продукции. Это неадекватное политическое решение провалилось – доход на душу населения в Африке упал, в Латинской Америке началась стагнация.

Не секрет, что законы экономической науки давно подменили опасными для развития идеологическими воззрениями. Имеется в виду насаждение одиозных представлений о якобы позитивном влиянии на развитие национальных экономик, в том числе и Казахстана, неолиберальных теорий. Они справедливо критикуются авторитетными учеными-экономистами, среди которых немало лауреатов нобелевских премий (Дж. Стиглиц, П. Кругман, Р. Манделл и др.).

Крах идей неолиберализма наглядно прослеживается на примере США. Действительно, если после Второй мировой на долю американской экономики приходилась половина мирового валового продукта, в 1980 году – 21,8%, то уже в 2021 году они опустились на уровень 15,7% в мировом производстве. США на наших глазах теряют роль мирового лидера не только в глобальной экономике, но и в политике. Причем теряют тем быстрее, чем более стараются держаться в нео­либеральном русле.

Неравенство в Казахстане

В АО «Институт экономических исследований» третий год проводится исследование на тему «Темпы и качество роста национальных экономик: детерминация в эпоху неоглобализации» (грант № АР08856289). Проект реализуется небольшой творческой группой, в которой принимают участие молодые талантливые экономисты с большим исследовательским потенциалом.

В нашем проекте неравенство доходов отождествляется как важная детерминанта качества роста национальных экономик, что является несомненной новизной исследования. В ходе исследования авторами проведен большой объем расчетов с использованием современного экономико-математического инст­рументария. В частности, определено влияние межстранового и международного неравенства (соответствующие коэффициенты рассчитаны для более чем 200 стран мира) на динамику роста четырех групп стран. Это – страны с высоким уровнем доходов, с доходами выше среднего (Казахстан входит в эту группу), страны с доходами ниже среднего, а также страны с низкими уровнями доходов. Построена и реализована эконометрическая модель для оценки качества роста этих групп стран в контексте цифровой трансформации. Результаты реализации модели опубликованы в одном из двух крупнейших международных издательств Springer, в Швейцарии (Assessment of the Quality of Growth of National Economies in the Context of Digital Transformation) в качестве отдельной главы в книге «Цифровая трансформация и мировая экономика» (Digital Transformation and the World Economy).

Конечно, для читателя гораз­до интереснее ситуация с неравенством доходов в Казахстане. Поэтому сфокусируемся на некоторых показателях неравенства, характерных для нашей страны.

Турбулентные изменения, затронувшие все постсоветские страны в процессе их трансформации и сопровождавшиеся взлетами и падениями, свидетельствуют, что за последние три десятилетия экономический рост и увеличение доходов населения различных групп населения в Казахстане демонстрировали неоднозначную динамику.

Статистические данные неумолимо свидетельст­вуют: результаты роста чистого национального дохода в нашей стране в течение последних 30 лет уходили к небольшой кучке людей на самом верху. Вывод очевиден – отечест­венная экономика работала неправильно, отражая интересы плутократии. Можно и далее приводить массу статис­тических данных и авторских выкладок, отражающих парамет­ры неравенства в нашей стране, но не будем превращать статью в экономический триллер.

Изучение эволюции неравенства доходов важно не только и не столько из-за необходимости мониторинга за уровнем бедности, но и ввиду его влияния на динамику роста национальных экономик и регионов мира.

Содержательный анализ негативных социально-экономических последствий глубокого неравенства указывает на следующее важное обстоятельство. Взаимосвязи равенства и благосостояния порождаются двумя комплексами причин. Во-первых, в развивающихся странах, к которым относится Казахстан, наблюдается множество провалов рынка. В частности, это относится к рынкам кредитов, страхования, земли и человеческого капитала. В результате ресурсы уходят не туда, где они принесли бы максимальную отдачу. Во-вторых, при высоком уровне экономического и политического неравенства обычно экономические институты и социальные условия систематичес­ки действуют в интересах более влиятельных групп. В нашем случае казахстанской плутократии. Такие несправедливые институты способны приводить к экономическим потерям, когда личные и имущественные права обеспечиваются избирательно, бюджетные ассигнования выделяются главным образом тем, кто обладает политическим влиянием, предпочтение при распределении общественных услуг предоставляется богатым, а таланты средних и беднейших групп населения остаются невостребованными. Общество в целом тогда становится менее эффективным и упус­кает возможности для развития науки, инноваций и инвестиций. Такие отрицательные последствия неравенства возможностей и политической власти оказываются губительными для развития. Это предопределено тем, что экономическое, политическое и социальное неравенство имеет тенденцию самовоспроизводиться с течением времени и из поколения в поколение. Такие явления эксперты Всемирного банка называют «ловушками неравенства».

В заключение выскажу несколько соображений о том, что нужно для сокращения неравенства в нашей стране. Конечно, они не могут быть всеобъемлющими.

Во-первых, необходима прогрессивная, справедливая и эффективная налоговая система. Для достижения прогресса в сфере государственного образования, здравоохранения, исследований инфраструктуры и социальной защиты необходимы ресурсы, то есть налоги. Нынешний Налоговый кодекс оставляет большую дыру в бюджете страны. Это вынуждает Правительство использовать средства Национального фонда и пускаться в заимствования. Было бы справедливо, если бы те, кто имеет более высокую платежеспособность, – и те, кто обыч­но получает больше от нашей экономики, – делали более значительный вклад. У справедливости есть такая грань – благосостояние будущих поколений.

Во-вторых, необходимо формирование среднего класса, в том числе на основе развития малого и среднего предпринимательства, достойного финансирования науки и других адекватных мер.

В-третьих, каждый член Правительства должен всерьез озаботиться проблемой неравенства в нашей стране. Меры, направленные на повышение доходов населения, способствующее сокращению неравенства, требуют не скороспелых и неадекватных «программ». Задача эта далеко не тривиальная и требует вдумчивого, научно обоснованного подхода. В одночасье проблему повышения доходов и сокращения неравенства не решить. Это подтверждает опыт многих государств мира.

Думается, эти и иные меры должны найти отражение в НЭП – новой экономической политике. Ее разработка должна осуществляться с активным привлечением авторитетных представителей научного сообщества. К сожалению, «…большинство политиков в мире не понимают, что не будет никакого роста, никакой работы и никакого развития, если не будет НАУКИ» (выделено мной. – Б. Х.), сказал К. Моедас, комиссар по исследованиям, науке и инновациям Евросоюза в Давосе в 2016 году. Думаю, уместно вспомнить высказывание Фредерика Жолио-Кюри: «Наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, неизбежно превращается в колонию». Это высказывание всегда актуально, но сейчас особенно, поскольку глобальная экономика вступает в эпоху нового технологического уклада. Без лишнего пафоса отмечу, Казахстан – страна умного и творческого народа, чтобы обрекать его лишь на статус пассивного потребителя продуктов чужого квалифицированного труда.