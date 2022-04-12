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Неравнодушие и готовность к переменам
Сыздыкова Лилия
корреспондент

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров посетил Западно-Казахстанскую область.

Здесь состоялась встреча главы Цент­ральной избирательной комиссии с представителями политических партий, Совета ветеранов, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов региона.

Главной темой встречи стало разъяс­нение и обсуждение инициатив Главы государства по модернизации избирательного процесса, изложенных в новом Послании народу Казахстана. При этом особый акцент был сделан на переходе к смешанной избирательной системе при выборах органов представительной власти.

Как отмечали участники встречи, в дальнейшем необходимо пересмотреть пропорции и избирать по мажоритарному принципу не 30%, а 50% депутатов Мажилиса Парламента. Прозвучали также предложения о необходимости введения выборности акимов областей, снижения избирательного взноса, пересмотра процедуры сдачи налоговых деклараций для кандидатов в депутаты и продвижения лиц с инвалидностью.

На встрече были затронуты вопросы формирования и деятельности избирательных комиссий, соблюдения прав и полномочий наблюдателей, их обучения на системной основе, оснащения избирательных участков камерами видеонаблюдения. Отмечена роль опросов exit poll в выборном процессе и возможность проведения данной процедуры большим количеством независимых общественных организаций. Проведение подобного опроса, по мнению выступающих, повысит политическую культуру избирателей, а также обеспечит прозрачность выборов.

Важным пунктом рабочей поездки Нурлана Абдирова в регион стала встреча с представителями студенческой молодежи, молодежных организаций региона. Участниками мероприятия стали более 180 человек. В центре внимания оказались вопросы внедрения дистанционного электронного голосования – обсуждались его преимущества и недостатки.

Молодые люди также поднимали волнующие их вопросы доступности качественного образования, подчеркивали важность активного участия в общественно-политической жизни. По общему мнению участников мероприятия, подобные встречи с руководством ЦИК способствуют повышению правовой грамотности и гражданской активности молодежи.

В целом, как отмечают в Центризбиркоме, состоявшийся разговор показал заинтересованность молодежи в избирательном процессе и ее готовность принять участие в демократических преобразованиях. Подводя итоги встречи, председатель ЦИК поблагодарил молодежь региона за содержательный и заинтересованный диалог и призвал ее активно участвовать в построении нового Казахстана.

В этот же день Нурлан Абдиров встретился с жителями сельского округа Подстепное Теректинского района и избранным 25 июля 2021 года акимом Сержаном Мадиевым. Аким поделился своим опытом участия в выборах и отметил, что он и ранее работал в этой должности, но сейчас, после оказанного односельчанами доверия, он чувствует больше ответственности. Жители села положительно оценивают прошедшие выборы и работу избранного ими акима.

В ходе обмена мнениями были затронуты вопросы проведения предвыборных дебатов на выборах сельских акимов, обязательного наличия у кандидатов высшего образования и знания ими законодательства.

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