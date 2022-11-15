​​​​​​​Неразменная монета

Первые коллекционные монеты в жизни Камалидена Жумекенова появились 27 лет назад, и помог в этом случай.

Как-то в магазине ему выдали сдачей монету номиналом в 20 тенге. Блестящая, недавно отчеканенная, она заставила мужчину к ней присмотреться.

Монета была посвящена 50-летию ООН (1945–1995) и имела необычный дизайн. Повертев ее в руках, мужчина решил оставить «такую сдачу» на удачу в своем бумажнике.

Через несколько дней попались еще две красивые «юбилейки», на сей раз выпущенные к 150-летию акына Жамбыла Жабаева. Они также задержались в кошельке вместе с самым первым юбилейным экземпляром нацвалюты в металле.

Эти три первые в коллекции монеты хранит Камалиден Жумекенов и поныне, ведь они открыли ему дверь в мир нумизматики.

Сейчас он является обладателем нумизматической коллекции, которой явно можно гордиться (точное количество монет он называть не стал). Есть в ней экземпляры из серии «Золото номадов», «К 10-летию ввода национальной валюты» и другие. По мнению Камалидена Кайритденовича, нумизматика – понятие весьма многогранное и емкое.

Сам термин произошел от латинского nomisma, что означает «монета». Хобби, в которое вовле­чены сотни тысяч людей по всему свету, не стоит рассмат­ривать как собирание монет и только. Дело в том, что нумизматика включает в себя историю страны происхождения денег, а сами монеты выступают памятниками материальной культуры, свидетелями истории и образчиками развития техники.

Именно монеты разных времен помогли нам более глубоко понять историю мира и восполнить ее пробелы. Многие страны и правители стали известны лишь потому, что свидетельства об их существовании были отчеканены в монетах.

Нумизматика расширяет и дополняет знания об истории, экономике и финансовых системах государств. Можно назвать еще с десяток сфер жизнедеятельности человека, где она неизменно присутствует и помогает познать их. Поэтому речь идет о необычайно универсальной дисциплине.

По словам Камалидена Жумекенова, в рейтинге наиболее предпочтительных вложений средств она занимает первые строчки. Наиболее ценится в среде бизнесменов Запада.

В первые годы независимости Казахстана его монеты, которые бывшие граждане страны взяли с собой, популяризировали республику и ее национальную валюту. Происходит это и сейчас при содействии нумизматов.

Кстати, монеты Казахстана благодаря профессионализму специалистов Казахстанского монетного двора, что в городе Усть-Каменогорске, имеют один из лучших дизайнов среди монет других стран. Поэтому платежные средства, отчеканенные на этом уникальном предприятии республики, высоко оцениваются на различных конкурсах и удос­таиваются заслуженных наград.

Рассказ об увлеченном человеке был бы неполным без его биографии, свидетельствующей о том, что коллекционированием монет может заниматься любой желающий – и профессор, и бизнесмен, и простой водитель…

Камалиден Жумекенов родом из поселка Актогай Павлодарской области. В семье было девять детей – пять братьев и четыре сестры. Камалиден – старший среди них. Когда ему исполнилось 16 лет, в семье не стало отца. На плечи подростка легли все заботы о младших.

После окончания школы он не поехал поступать в институт, а пошел работать. Перед этим выучил­ся на водителя. Трудился в автотранспортном предприятии № 13 Павлодара. В основном молодого водителя направляли возить сельскохозяйственные грузы. Отметился он в коллективе добросовестным отношением к делу, трудолюбием. Поэтому спустя годы был награжден медалью «За трудовую доблесть». За отличные показатели получал хорошую по тем временам зарплату, которую тратил на помощь родным.

В восьмидесятые годы прошлого века многие казахстанцы отправлялись на север тогдашней большой страны, чтобы заработать. Не стал исключением и водитель из Павлодара. По приглашению бывшего одноклассника он отправился в город Сургут. Работал там водителем.

По его словам, даже на этой рядовой должности получал зарплату, сопоставимую на родине с зарплатой директора совхоза! Ехал, чтобы подзаработать и вернуться, а вышло так, что задержался на Севере на целых 25 лет…

В родной Павлодар все же вернулся и проживал там, выйдя на пенсию. Четыре года назад, вслед за единственным сыном, которого по службе перевели в столицу, стал жителем Астаны.

В редакцию «Казахстанской правды» этот человек пришел вместе с частью своей коллекции, разложив ее на столе. Об особенностях казахстанских монет, нумизматике как таковой он может рассказывать часами. Говорит, что она помогла ему безболезненно адаптироваться к жизни после выхода на пенсию.

– Кто-то собирает марки, кто-то – спичечные этикетки... Каждый волен делать свой выбор, – говорит коллекционер. – Мое увлечение – казахстанские монеты. Сделав свой выбор 27 лет

назад, ни разу об этом не пожалел!