Неразрывная связь с Родиной Статьи 12 октября 2023 г. 1:19 0 Асет Сыздыков Впервые в столице Казахстана собрались более 200 этнических казахов, проживающих за рубежом. Они обсуждали проблемы и делились опытом, чтобы установить крепкие культурные связи. Перед началом форума соотечественников «Отандастар» в холле отеля яблоку было негде упасть. Гости из 40 стран пожимали друг другу руки, улыбались и узнавали, как живут их соотечественники, например, в Иране или США. Открывая мероприятие, модератор встречи, известный журналист и руководитель общественного фонда Altyn Qyran Foundation Ринат Кертаев отметил, что сегодня вне Казахстана проживают около 10 миллионов этнических казахов. Цель форума – сблизить их, обсудить актуальные проблемы, ознакомиться с политикой поддержки государства в отношении желающих переехать в Казахстан. Форум начался с выступления советника Президента Малика Отарбаева, который зачитал приветственное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева. «Эта встреча имеет особую значимость для нашего народа. Важно укреплять всесторонние связи с казахами за рубежом, популяризировать национальные ценности. Где бы ни жили казахи, их Родина – это Казахстан. Поэтому нам всегда важно поддерживать соотечественников, живущих за границей. Созданы полноценные условия для их переселения на историческую родину. Упрощен порядок получения казахстанского гражданства и статуса кандаса. Для казахских предпринимателей за рубежом введена карта «Ата жолы». Будет продолжена такая работа, направленная на развитие отношений с кандасами», – говорилось, в частности, в приветственном письме Президента. Один из главных организаторов форума – «Фонд Отандастар» – провел большую работу по объединению казахских организаций и сообществ в мире. – За последние два года мы провели встречи с соотечественниками в Германии, России, Узбекистане, Монголии. Вместе обсудили насущные вопросы. И сегодня в форуме участвуют наши земляки, которые благодаря знаниям и профессионализму добились больших высот в своем деле, прославляя Казахстан в мире, – отметил президент фонда Абзал Сапарбекулы. Далее прибывшие в Астану гости рассказывали об опыте проживания в зарубежных странах, делились трендами в культуре, креативной индустрии, предпринимательской и медиасферах, а также поведали о том, что их волнует и чего не хватает в других странах. Так, известный писатель, лауреат Государственной премии Китая Акбар Мажит с воодушевлением поделился, что уже многие годы переводит и популяризирует литературные труды казахских классиков в Поднебесной. – В 2022 году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям Казахстана и Китая. К этой дате я перевел на китайский язык 30 стихотворений Абая и песни Шамши Калдаякова. Они изданы отдельной книгой в Китае. Продолжают крепнуть культурные связи между нашими странами, открываются культурные центры, – говорил писатель. Акбар Мажит предложил учредить специальную государственную литературную премию для казахских писателей и поэтов, проживающих за рубежом. Академик Национальной академии наук Монголии Бакей Агыпар отметил, что большая часть казахов Монголии вернулась на историческую родину начиная с 1990-х годов. Это стало возможным благодаря добрососедским отношениям двух стран и поддержке прибывающих кандасов. Но все же есть некоторые трудности. – Сегодня главный вопрос – логистика и транспорт. Ранее из Усть-Каменогорска в Монголию, а именно в Баян-Улгий, где проживает много казахов, был регулярный авиарейс. В последние годы его нет, и было бы хорошо снова восстановить воздушные полеты, – выразил пожелание ученый. Власти Монголии открывают казахские школы, однако не хватает книг на казахском языке. Так, в Баян-Улгийском районе таких школ около 50, их детям необходимы книги на языке Абая, отметил Бакей Агыпар. Проблему с нехваткой учителей обозначил советник министра природных ресурсов Узбекистана Расул Кушербаев. Он сообщил, что в Узбекистане действует около 370 школ с казахским языком обучения. – У нас не хватает учителей по ряду предметов – математике, химии и биологии. Практически нет учебной литературы на казахском, что затрудняет изучение языка. Много школьников хотят учиться в Казахстане, но им сложно сдавать ЕНТ, которое необходимо для поступления в вузы. Поэтому мы предлагаем внедрить специальные экзамены, облегченные тесты или собеседования для казахской молодежи из-за рубежа, – предложил он. Также остается открытым вопрос признания казахстанских дипломов в Узбекистане. – Это тоже требует решения. Ответственные органы двух стран должны работать совместно. Также мы считаем целесообразным открытие филиалов казахстанских университетов в Узбекистане, – отметил Расул Кушербаев. Говорили, конечно, и об успехах и достижениях. Так, Арай Сабыржан работает инженером в американской компании Google. – Наши соотечественники в компании Google создали такие проекты, как Kazakh Google community и Kazakh speaking club. Благодаря им мы и наши дети не забываем родной язык и изучаем историю, культуру и традиции нашего народа. Для укрепления сообщества важно продолжать эту работу, и у нас есть предложения. Создать молодежный совет за рубежом, который позволит развивать лидерские навыки нашей молодежи. Подготовить алгоритм по привлечению инвестиций в образование. А также создать информационные платформы об актуальных вакансиях, инвестициях и образовании в Казахстане, – перечислила Арай Сабыржан. Вдохновляющую историю о небывалом успехе за границей поведал ученый Нуршат Нураже: – Я доктор химических наук. Семь лет работал в Массачусетском технологическом институте. В 2015-м стал профессором в Техасском технологическом университете и открыл лабораторию «Нураже» по химии и инженерии. В 2018 году журнал Великобритании признал меня одним из передовых ученых мира. Я стал первым казахом, который выиграл грант и проводил на американской армейской базе свои исследования. Министр энергетики США предложил мне быть экспертом в научных исследованиях их ведомства. Покоряя научные вершины, Нуршат Нураже никогда не забывал, что его родина – казахские степи. – В 2011 году университет имени Сатпаева пригласил меня в Казахстан, и я побывал на востоке страны, посетил родину Абая. Мое сотрудничество с университетом продолжилось, и я стал научным руководителем 14 казахстанских докторантов. В 2019 году я вернулся на родную землю и сейчас являюсь профессором Назарбаев Университета, заведующим лабораторией новых материалов и систем солнечной энергетики, – заключил ученый. Среди выступающих был и известный композитор, продюсер музыкальной группы «А-Студио» Байгали Серкебаев. Через творчество этой алматинской группы многие страны узнали о Казахстане. – Приехав в Москву, мы и не подозревали, что станем культурными послами нашей родины. Мы были верны своему делу, служили искусству и доказали, что «А-Студио» – это настоящий бренд, – отметил композитор. Сейчас группа реализует два больших проекта. – Мы организовали постановку мюзикла по песням «А-Студио». Это целое театрализованное шоу, очень сложное в сценическом плане. Успешно стартовали, дали больше 80 показов, и у нас прекрасная посещаемость. Помимо этого, готовится фильм-мюзикл под названием «Солдат любви», который снимает известный режиссер Фархад Шарипов. Уже закончили съемки, проводим финальную работу, – сообщил Байгали Серкебаев. Оказывать всяческую поддержку соотечественникам, где бы они ни жили – таков главный месседж выступления председателя попечительского совета ОФ «Altyn Qyran Foundation» Исламбека Салжанова. – Мы должны привлекать кандасов, чтобы они вернулись на историческую родину. А для этого необходимо создавать им условия, обучать молодежь новым технологиям, оказывать поддержку предпринимателям. В рамках нашей культурной программы будем развивать язык и культуру. Проведение такого масштабного форума – это большой шаг в этом направлении, – считает предприниматель и меценат. После завершения пленарной части форума состоялись тематические сессии: «Роль соотечественников в развитии Казахстана», «Интеллектуальный и инновационный потенциал соотечественников – драйвер продвижения национальных ценностей», «Казахский язык в XXI веке и его современные возможности», «Медиа и современные тренды» и «Тайказан». В ходе сессий выступили президент Федерации народной игры «Тоғызқұмалақ» Алихан Байменов, популярный телеведущий, медиаменеджер Арман Давлетяров, президент Ассоциации казахов Франции Берлин Ирышев, основатель продюсерского центра «JUZ Entertainment» Ерболат Беделхан, заслуженный работник культуры Казахской ССР Татьяна Полтавская, председатель Европейского казахского фонда (Германия) Садия Сурер, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, гендиректор республиканского национального научно-практического центра «Тіл Қазына» Макпал Жумабай, руководитель Фонда развития государственного языка Азат Шауеев и другие спикеры. В рамках форума прошла презентация новых проектов «Фонда Отандастар» и выставка национальных изделий. Земля добра и дружбы Садия Сурер, председатель Казахского культурного центра города Кельн, Германия: – Я живу в Германии более сорока лет и не первый раз принимаю участие в данном форуме. В этом году он немного другой, потому что мы говорили о проблемах, определяли, в каких направлениях будем работать и развиваться. Например, мы создаем сейчас Карту предков, это особенно важно для нашей молодежи. В Германии, Франции, Нидерландах, Швеции проживают много казахов. Мы всегда собираемся вместе, когда это возможно, будь то свадьба или другой праздник, стараемся чаще общаться, не теряем связей друг с другом и Казахстаном. Татьяна Полтавская, заслуженный работник культуры Казахстана, Россия: – Сюда прилетели птенцы, что вернулись в Отечество. Их можно назвать вестниками добра, мира, дружбы, единения. Их встречает гостеприимная казахская земля, и эта встреча проходит в самом сердце страны – в Астане. Школу и институт я окончила здесь. Позже занималась большой исследовательской работой, и основу моей диссертации составляла казахская культура, ее песенно-народное творчество. Однако затем моего супруга перевели на службу в Москву, и я уехала с ним. Но тот опыт, который я получила в Казахстане, абсолютно органично понадобился в условиях мегаполиса. Через посольство я познакомилась с многочисленной московской диаспорой. И теперь очень рада, что смогла приехать на этот форум, который нас всех объединил. Арай Сабыржан, сотрудник компании Google, США: – Я уроженка Казахстана, окончила здесь школу. В 2018 году переехала в Америку. Вижу, как здесь казахи тянутся друг к другу, хотят говорить на родном языке, стараются сохранять культуру и традиции. Это очень важно. В США действует Kazakh Speaking Club, есть казахское сообщество, мы все поддерживаем друг с другом связь, помогаем советами, встречаемся. Нужно проводить такие мероприятия, как форум «Отандастар», потому что казахстанцам, находящимся за рубежом, очень важно чувствовать свою значимость и ощущать, что у них есть свой дом. Сауле Таикешева, председатель Международного общества «Қазақ тілі» в Оренбурге, Россия: – Сегодняшний форум в первую очередь отличается масштабностью. Хочу отметить, что сама команда «Фонда Отандастар» оставляет приятные впечатления в сердцах соотечественников, мы чувствуем их внимание и заботу, знаем, что все проблемы решаются. Допустим, нужны учебные пособия, национальные инструменты, национальные костюмы – все предоставляется. Специалисты фонда принимают заявки, и каждый регион России получает огромную помощь. Даже наши маленькие дети знают, что в следующем году мы поедем в Астану – в языковой лагерь. Там они 14 дней обучаются языку, традициям, культуре, прикладному искусству. Так у подрастающего поколения формируются яркие впечатления об исторической родине. Сейчас я наблюдаю возросший интерес к казахскому языку, им интересуются многие наши предприниматели, которые начинают свой бизнес в Казахстане. В России мы проводим мероприятия с целью популяризации казахского языка, особенно часто рассказываем про алашординцев. Несомненно, радует и то, что сейчас на Алтае благодаря местным педагогам и управлениям образования выпускаются учебники по казахскому языку для школьников начальных классов. Бакей Агыпар, академик Национальной академии наук, Монголия: – Форум, который проводит «Фонд Отандастар», я считаю важным, потому что организаторы помогают казахам, проживающим за рубежом, сохранять и развивать язык, культуру, традиции. Отрадно, что среди участников много молодежи. Такие встречи, как и электронные платформы, помогают им знакомиться и поддерживать друг друга. Хочу отметить, что монгольские казахи очень хорошо сохранили свои национальные традиции, язык и религию. В Монголии и раньше, и сейчас малые народы имеют право получать образование на родном языке, в стране есть около 50 казахских школ. Пред. След. Пред. След.