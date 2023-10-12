Неразрывная связь с Родиной

Перед началом форума соотечественников «Отандастар» в холле отеля яблоку было негде упасть. Гости из 40 стран пожимали друг другу руки, улыбались и узнавали, как живут их соотечественники, например, в Иране или США.

Открывая мероприятие, модератор встречи, известный журналист и руководитель общественного фонда Altyn Qyran Foundation Ринат Кертаев отметил, что сегодня вне Казахстана проживают около 10 миллионов этнических казахов. Цель форума – сблизить их, обсудить актуальные проблемы, ознакомиться с политикой поддержки государства в отношении желающих переехать в Казахстан.

Форум начался с выступления советника Президента Малика Отарбаева, который зачитал приветственное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Эта встреча имеет особую значимость для нашего народа. Важно укреплять всесторонние связи с казахами за рубежом, популяризировать национальные ценности. Где бы ни жили казахи, их Родина – это Казахстан. Поэтому нам всегда важно поддерживать соотечественников, живущих за границей. Созданы полноценные условия для их переселения на историческую родину. Упрощен порядок получения казахстанского гражданства и статуса кандаса. Для казахских предпринимателей за рубежом введена карта «Ата жолы». Будет продолжена такая работа, направленная на развитие отношений с кандасами», – говорилось, в частности, в приветственном письме Президента.

Один из главных организаторов форума – «Фонд Отандастар» – провел большую работу по объединению казахских организаций и сообществ в мире.

– За последние два года мы провели встречи с соотечественниками в Германии, России, Узбекистане, Монголии. Вместе обсудили насущные вопросы. И сегодня в форуме участвуют наши земляки, которые благодаря знаниям и профессионализму добились больших высот в своем деле, прославляя Казахстан в мире, – отметил президент фонда Абзал Сапарбекулы.

Далее прибывшие в Астану гости рассказывали об опыте проживания в зарубежных странах, делились трендами в культуре, креативной индустрии, предпринимательской и медиасферах, а также поведали о том, что их волнует и чего не хватает в других странах.

Так, известный писатель, лауреат Государственной премии Китая Акбар Мажит с воодушевлением поделился, что уже многие годы переводит и популяризирует литературные труды казахских классиков в Поднебесной.

– В 2022 году исполнилось 30 лет дип­ломатическим отношениям Казахстана и Китая. К этой дате я перевел на китайский язык 30 стихотворений Абая и песни Шамши Калдаякова. Они изданы отдельной книгой в Китае. Продолжают крепнуть культурные связи между нашими странами, открываются культурные центры, – говорил писатель.

Акбар Мажит предложил учредить специальную государственную литературную премию для казахских писателей и поэтов, проживающих за рубежом.

Академик Национальной академии наук Монголии Бакей Агыпар отметил, что большая часть казахов Монголии вернулась на историческую родину начиная с 1990-х годов. Это стало возможным благодаря добрососедским отношениям двух стран и поддержке прибывающих кандасов. Но все же есть некоторые трудности.

– Сегодня главный вопрос – логистика и транспорт. Ранее из Усть-Каменогорска в Монголию, а именно в Баян-Улгий, где проживает много казахов, был регулярный авиарейс. В последние годы его нет, и было бы хорошо снова восстановить воздушные полеты, – выразил пожелание ученый.

Власти Монголии открывают казахские школы, однако не хватает книг на казахском языке. Так, в Баян-Улгийском районе таких школ около 50, их детям необходимы книги на языке Абая, отметил Бакей Агыпар.

Проблему с нехваткой учителей обозначил советник министра природных ресурсов Узбекистана Расул Кушербаев. Он сообщил, что в Узбекистане действует около 370 школ с казахским языком обучения.

– У нас не хватает учителей по ряду предметов – математике, химии и биологии. Практически нет учебной литературы на казахском, что затрудняет изучение языка. Много школьников хотят учиться в Казахстане, но им сложно сдавать ЕНТ, которое необходимо для поступления в вузы. Поэтому мы предлагаем внедрить специальные экзамены, облегченные тесты или собеседования для казахской молодежи из-за рубежа, – предложил он.

Также остается открытым вопрос признания казахстанских дипломов в Узбекистане.

– Это тоже требует решения. Ответственные органы двух стран должны работать совместно. Также мы считаем целесообразным открытие филиалов казахстанских университетов в Узбекистане, – отметил Расул Кушербаев.

Говорили, конечно, и об успехах и достижениях. Так, Арай Сабыржан работает инженером в американской компании Google.

– Наши соотечественники в компании Google создали такие проекты, как Kazakh Google community и Kazakh speaking club. Благодаря им мы и наши дети не забываем родной язык и изучаем историю, культуру и традиции нашего народа. Для укрепления сообщества важно продолжать эту работу, и у нас есть предложения. Создать молодежный совет за рубежом, который позволит развивать лидерские навыки нашей молодежи. Подготовить алгоритм по привлечению инвестиций в образование.

А также создать информационные платформы об актуальных вакансиях, инвестициях и образовании в Казахстане, – перечислила Арай Сабыржан.

Вдохновляющую историю о небывалом успехе за границей поведал ученый Нуршат Нураже:

– Я доктор химических наук. Семь лет работал в Массачусетском технологическом институте. В 2015-м стал профессором в Техасском технологическом университете и открыл лабораторию «Нураже» по химии и инженерии. В 2018 году журнал Велико­британии признал меня одним из передовых ученых мира. Я стал первым казахом, который выиграл грант и проводил на американской армейской базе свои исследования. Министр энергетики США предложил мне быть экспертом в научных исследованиях их ведомства.

Покоряя научные вершины, Нуршат

Нураже никогда не забывал, что его родина – казахские степи.

– В 2011 году университет имени Сатпаева пригласил меня в Казахстан, и я побывал на востоке страны, посетил родину Абая. Мое сотрудничество с университетом продолжилось, и я стал научным руководителем 14 казахстанских докторантов. В 2019 году я вернулся на родную землю и сейчас являюсь профессором Назарбаев Университета, заведующим лабораторией новых мате­риалов и систем солнечной энергетики, – заключил ученый.

Среди выступающих был и известный композитор, продюсер музыкальной группы «А-Студио» Байгали Серкебаев. Через творчество этой алматинской группы многие страны узнали о Казахстане.

– Приехав в Москву, мы и не подозревали, что станем культурными послами нашей родины. Мы были верны своему делу, служили искусству и доказали, что «А-Студио» – это настоящий бренд, – отметил композитор.

Сейчас группа реализует два больших проекта.

– Мы организовали постановку мюзикла по песням «А-Студио». Это целое театрализованное шоу, очень сложное в сценическом плане. Успешно стартовали, дали больше 80 показов, и у нас прекрасная посещаемость. Помимо этого, готовится фильм-мюзикл под названием «Солдат любви», который снимает известный режиссер Фархад Шарипов. Уже закончили съемки, проводим финальную работу, – сообщил Байгали Серкебаев.

Оказывать всяческую поддержку соотечественникам, где бы они ни жили – таков главный месседж выступления председателя попечительского совета ОФ «Altyn Qyran Foundation» Исламбека Салжанова.

– Мы должны привлекать кандасов, чтобы они вернулись на историческую родину. А для этого необходимо создавать им условия, обучать молодежь новым технологиям, оказывать поддержку предпринимателям. В рамках нашей культурной программы будем развивать язык и культуру. Проведение такого масштабного форума – это большой шаг в этом направлении, – считает предприниматель и меценат.

После завершения пленарной части форума состоялись тематические сессии: «Роль соотечественников в развитии Казахстана», «Интеллектуальный и инновационный потенциал соотечественников – драйвер продвижения национальных ценностей», «Казахский язык в XXI веке и его современные возможности», «Медиа и современные тренды» и «Тайказан».

В ходе сессий выступили президент Федерации народной игры «Тоғызқұмалақ» Алихан Байменов, популярный телеведущий, медиаменеджер Арман Давлетяров, президент Ассоциации казахов Франции Берлин Ирышев, основатель продюсерского центра «JUZ Entertainment» Ерболат Беделхан, заслуженный работник культуры Казахской ССР Татьяна Полтавская, председатель Европейского казахского фонда (Германия) Садия Сурер, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, гендиректор республиканского национального научно-практического центра «Тіл Қазына» Макпал Жумабай, руководитель Фонда развития государственного языка Азат Шауеев и другие спикеры.

В рамках форума прошла презентация новых проектов «Фонда Отандастар» и выставка национальных изделий.