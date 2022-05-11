Неразумная избыточность

Есть такой принцип, у лентяев популярный, – разумная достаточность. Хотя почему только у них? Все технические сооружения так спроектированы-построены.

Когда чего-то хватает уже (прочности, диаметра, либо еще какого размера) – а больше и не нужно. Ибо дороже выйдет.

Но бывают исключения. Например, в столице. Точнее, в старой ее части. Вернее, по Желтоксан-авеню. А именно между Жангельдин и Сейфуллин-стрит. Проложена там надземная теплотрасса приличного таки диаметра. Сделана по всем канонам инженерного искусства конца прошлого века: трубы заботливо заизолированы и укутаны покровным слоем из листового металла, надежно закреплены неподвижными опорами, имеют П-образные компенсаторы и уложены по скользящим опорам. Несет трасса теплофикационную воду транзитом от одного края квартала к другому. Но внезапно заканчивается заглушками, рядом с которыми «врезаны» трубы, диаметром раз в пять меньше. Которые и идут к жилым домам. А пропускная способность, как мы знаем из физики, зависит от диаметра в квадрате. То есть в нашем случае меняется в 25 раз. Значит, «венец технического дизайна», который не успели спрятать под землю в первые столичные годы, работает на 4% от своей мощности. Со всеми вытекающими!