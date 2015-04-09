Нерукотворный памятник таланту

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Полосу подготовила Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
В Музее природы РГП «Ғылым ордасы», словно нерукотворный памятник научному таланту Балдырган Кожамкуловой, гордо возвышается огромный скелет мамонта. В 1957 году именно Балдырган, тогда аспирантка Института зоологии АН КазССР, во время археологической экспедиции его обнаружила и с тщательностью ученого раскопала. Как показало время, труды Б. Кожамкуловой по своему научному значению сопоставимы с работами классиков четвертичной палеонтологии и стали серьезным вкладом в мировую науку.
Балдырган Сералиевна стала первой среди ученых-палеонтологов, составившей карты антропогеновой фауны Казахстана. Неудивительно, что ее избирали почетным членом многих зарубежных палеонтологических обществ. Ее работы публиковались в Германии, Финляндии, Италии, США и послужили основой для создания межрегиональных стратиграфических схем периода позднего кайнозоя Евразии. В советские годы именно к Кожамкуловой обращались из республик Средней Азии, Южного Урала, Забайкалья и Западной Сибири с просьбой определить географию и виды ископаемых костей. Она всегда достойно представляла палеонтологическую школу Казахстана на различных международных териологических и геологических конгрессах.
Балдырган – старшая дочь выдающегося казахского актера, основоположника казахского театрального искусства, народного артиста КазССР, Героя Социалистического Труда Серали Кожамкулова – росла в атмосфере, наполненной театром и музыкой. Пианистка, преподаватель Алматинского музыкального колледжа Инна Лебедева, близко общавшаяся с Балдырган Сералиевной при ее жизни, рассказывает, что вначале она хотела идти по стопам отца, стать актрисой. Но любовь к природе взяла верх, и Балдырган поступила на биофак КазГУ. Вначале ее выбор удивил родителей. Но юную Балдырган нау­ка увлекала, она с упоением могла рассказывать о скорости эволюции на примере вымерших животных или участвовать в выяснении таких вопросов, как связь эволюции с крупными событиями в природе прошлого – горообразовании, движении материков, планетарных похолоданиях... На защиту будущего палеонтолога пришлось встать самому президенту Академии наук КазССР академику Канышу Сатпаеву, чтобы убедить своего друга Серали Кожамкулова не отговаривать дочь от увлечения наукой.
В 1964 году Балдырган Кожамкулова блестяще защитила диссертацию «Обзор антропогеновой фауны КазССР» под руководством основателя палеозоологической школы Казахстана и ее любимого учителя профессора Валерьяна Бажанова. И затем 56 лет своей жизни (из них 20 лет руководила лабораторией палео­биологии Института зоологии АН КазССР) посвятила изучению и систематизации различных видов животных, обитавших на территории Казахстана в антропогеновый период (от 1 000 000 до 10 000 лет тому назад). С не­утомимой энергией истинного ученого Балдырган Сералиевна обследовала 130 раскопок и обнаружила 150 древних видов млекопитающих. Итогом стало издание 4 книг, 52 статей и 150 научных работ.
Инна Лебедева вспоминает рассказ Балдырган Сералиевны о втором «рождении» мамонта, который сегодня занимает достойное место в Музее природы.
– В мае 1957 года в Институт зоологии из Москвы пришла телеграмма с просьбой командировать ученого-палеонтолога в Новосибирскую область, в село Волчья грива, что в Каргатском районе, – рассказывает Инна Владимировна. – Как выяснилось, местные строители рыли яму и на глубине полуметра обнаружили древние костные останки. Они показали находку геологам и те, решив, что это кости древних птиц, радировали в Москву. Но российские палеонтологи все уже были заняты в экспедициях, тогда телеграфировали в Казахстан. Местные палеонтологи тоже все разъехались, по­этому было решено отправить в село Волчья грива аспирантку 3-го курса Балдырган.
Приехав в село и обследовав разрез, она поняла, что это не птичьи кости, а корни зубов мамонта. Молодому ученому сельсовет дал в помощники двух мальчиков-девятиклассников, и они за месяц освободили из-под земли около трех тонн ископаемых костей! Балдырган Сералиевна позже вспоминала, что уже во время раскопок поняла, что это были останки целой мамонтовой семьи: самца, самки и двух мамонтят. Наиболее полно сохранился скелет взрослого мамонта, его Б. Кожамкулова и экспонировала в алматинском музее. В те годы такая богатая находка ископаемой семьи да еще в относительно хорошем состоянии стала сенсацией. Тем более, что раскопки проводил не опытный ученый, а всего лишь молодая аспирантка.
Коллеги и друзья Балдырган Сералиевны вспоминают ее слова о том, что наука о прошлом Казахстана является одной из самых таинственных и увлекательных. Ведь палеонтология представляет, по сути, захватывающую летопись Земли. А сегодня, когда наука и образование осознаются как важнейший ресурс государства, особенно весомой оказывается роль личности, с которой связано становление и развитие казахстанской науки. Личности, какой была Балдырган Кожамкулова.

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