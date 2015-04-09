Нерукотворный памятник таланту

В Музее природы РГП «Ғылым ордасы», словно нерукотворный памятник научному таланту Балдырган Кожамкуловой, гордо возвышается огромный скелет мамонта. В 1957 году именно Балдырган, тогда аспирантка Института зоологии АН КазССР, во время археологической экспедиции его обнаружила и с тщательностью ученого раскопала. Как показало время, труды Б. Кожамкуловой по своему научному значению сопоставимы с работами классиков четвертичной палеонтологии и стали серьезным вкладом в мировую науку.Балдырган Сералиевна стала первой среди ученых-палеонтологов, составившей карты антропогеновой фауны Казахстана. Неудивительно, что ее избирали почетным членом многих зарубежных палеонтологических обществ. Ее работы публиковались в Германии, Финляндии, Италии, США и послужили основой для создания межрегиональных стратиграфических схем периода позднего кайнозоя Евразии. В советские годы именно к Кожамкуловой обращались из республик Средней Азии, Южного Урала, Забайкалья и Западной Сибири с просьбой определить географию и виды ископаемых костей. Она всегда достойно представляла палеонтологическую школу Казахстана на различных международных териологических и геологических конгрессах.Балдырган – старшая дочь выдающегося казахского актера, основоположника казахского театрального искусства, народного артиста КазССР, Героя Социалистического Труда Серали Кожамкулова – росла в атмосфере, наполненной театром и музыкой. Пианистка, преподаватель Алматинского музыкального колледжа Инна Лебедева, близко общавшаяся с Балдырган Сералиевной при ее жизни, рассказывает, что вначале она хотела идти по стопам отца, стать актрисой. Но любовь к природе взяла верх, и Балдырган поступила на биофак КазГУ. Вначале ее выбор удивил родителей. Но юную Балдырган нау­ка увлекала, она с упоением могла рассказывать о скорости эволюции на примере вымерших животных или участвовать в выяснении таких вопросов, как связь эволюции с крупными событиями в природе прошлого – горообразовании, движении материков, планетарных похолоданиях... На защиту будущего палеонтолога пришлось встать самому президенту Академии наук КазССР академику Канышу Сатпаеву, чтобы убедить своего друга Серали Кожамкулова не отговаривать дочь от увлечения наукой.В 1964 году Балдырган Кожамкулова блестяще защитила диссертацию «Обзор антропогеновой фауны КазССР» под руководством основателя палеозоологической школы Казахстана и ее любимого учителя профессора Валерьяна Бажанова. И затем 56 лет своей жизни (из них 20 лет руководила лабораторией палео­биологии Института зоологии АН КазССР) посвятила изучению и систематизации различных видов животных, обитавших на территории Казахстана в антропогеновый период (от 1 000 000 до 10 000 лет тому назад). С не­утомимой энергией истинного ученого Балдырган Сералиевна обследовала 130 раскопок и обнаружила 150 древних видов млекопитающих. Итогом стало издание 4 книг, 52 статей и 150 научных работ.Инна Лебедева вспоминает рассказ Балдырган Сералиевны о втором «рождении» мамонта, который сегодня занимает достойное место в Музее природы.– В мае 1957 года в Институт зоологии из Москвы пришла телеграмма с просьбой командировать ученого-палеонтолога в Новосибирскую область, в село Волчья грива, что в Каргатском районе, – рассказывает Инна Владимировна. – Как выяснилось, местные строители рыли яму и на глубине полуметра обнаружили древние костные останки. Они показали находку геологам и те, решив, что это кости древних птиц, радировали в Москву. Но российские палеонтологи все уже были заняты в экспедициях, тогда телеграфировали в Казахстан. Местные палеонтологи тоже все разъехались, по­этому было решено отправить в село Волчья грива аспирантку 3-го курса Балдырган.Приехав в село и обследовав разрез, она поняла, что это не птичьи кости, а корни зубов мамонта. Молодому ученому сельсовет дал в помощники двух мальчиков-девятиклассников, и они за месяц освободили из-под земли около трех тонн ископаемых костей! Балдырган Сералиевна позже вспоминала, что уже во время раскопок поняла, что это были останки целой мамонтовой семьи: самца, самки и двух мамонтят. Наиболее полно сохранился скелет взрослого мамонта, его Б. Кожамкулова и экспонировала в алматинском музее. В те годы такая богатая находка ископаемой семьи да еще в относительно хорошем состоянии стала сенсацией. Тем более, что раскопки проводил не опытный ученый, а всего лишь молодая аспирантка.Коллеги и друзья Балдырган Сералиевны вспоминают ее слова о том, что наука о прошлом Казахстана является одной из самых таинственных и увлекательных. Ведь палеонтология представляет, по сути, захватывающую летопись Земли. А сегодня, когда наука и образование осознаются как важнейший ресурс государства, особенно весомой оказывается роль личности, с которой связано становление и развитие казахстанской науки. Личности, какой была Балдырган Кожамкулова.