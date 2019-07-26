Нерыбацкие_сети.net

Великий комбинатор Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей чтил Уголовный кодекс, но это не мешало ему использовать 400 сравнительно честных способов отъема (увода) денег. В век «цифры» сетевые мошенники тоже достаточно разнообразны в методах «развода» доверчивых граждан, но не столь изящны в своих действиях, как находчивый аферист из книг Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Вообще, Интернет – это, конечно, Клондайк. Практически на любой вопрос мы ищем ответ именно там: рецепт любимого блюда, диагноз по имеющимся симптомам, решение задачи из школьного учебника, инструкцию по использованию компа.

Но кроме добросовестных налогоплательщиков и честных обывателей сетевое пространство наводнено теми, кто желает выманить наши кровные сбережения не самыми адекватными с точки зрения правоохранительных органов способами. Причем их многообразие поражает воображение даже самого искушенного фантаста, ибо новые мошеннические схемы появляются ежемесячно.

#Фейк-наваждение_Instagram

Вот, например, одна из самых популярных фишек по добровольному вложению финансовых средств в карман афериста – продажа. В Инстаграме создается фейковый аккаунт, заполняется фотографиями товара (конечно, не имеющегося в наличии), указываются мегазаманчивые цены на него и суперскидки.

Ну право слово, кто из нас не пойдет на поводу такого «уникаль­ного» предложения? Да и подписчиков немало, и комментарии присутствуют, даже адреса прописаны. Выглядит все вполне достоверно. Однако тех же подписчиков можно легко «накрутить», комменты создать за них, а адрес… ну ведь не можем же мы знать «в лицо» все улицы и проспекты немаленького города.

Интернет-магазины предлагают вниманию экономных юзерян массу продукции: одежду, косметику, технику, товары для животных, детские игрушки. Только вот при принятии решения о покупке нужно отдавать себе отчет в том, готовы ли вы к такой «экономии».

Как правило, у вас могут запросить предоплату, а то и полную сумму понравившегося товара. Мотивируя это транспортными расходами, необходимостью гарантий с вашей стороны, причем сам «магазин» их не даст. Есть же аккаунт, там присутствует адрес, приезжайте и проверяйте, заодно и товар самовывозом заберете.

И кто из нас это сделает, если есть возможность бесплатной доставки до двери? Вот и получается: помимо ущерба морального, теряем честно заработанную наличность.

Конечно, не все сетевые продавцы стремятся нас объегорить. На просторах того же Инстаграма встречаются честные, ответственные люди, продвигающие свой товар без уловок маниакально настроенных на увод средств надувателей.

Но как их найти в потоке лжеторговцев? А никак. То есть, конечно, можно опираться на сведения друзей и знакомых, удачно провернувших сделку в Интернете, на упоминания о приглянувшихся магазинах в других источниках. Тем не менее инстаграм­ный шопинг, как ни крути, основан на доверии и риске. На последнем – в большей степени.

Другая сетевая афера связана со стремлением человека к самосовершенствованию и раскрытию тайн грядущего. Гадалки, колдуны, астрологи и прочие таинственные личности вполне могут наживаться на нашем суеверии, отчаянии, безнадежности.

Все стремятся к гармонии, и иногда, не сумев достигнуть согласия с самим собой, мы обращаемся к услугам Учителя, а поиски такового происходят, как правило, в Интернете. В конце концов, некоторым они и правда помогают изменить отношение к жизни и к себе, обогатить внут­ренний мир.

Но и здесь вы рискуете нарвать­ся на мошенника, который изымет на добровольной основе финансы, не удосужившись дать не то что мастер-класс, но даже простой совет.

В плане раскрытия тайн предлагаются различные услуги, не требую­щие личной встречи. По фотографии или без таковой целители-комбинаторы делают привороты, кодируют от вредных привычек, снимают порчу и венец безбрачия, предсказывают будущее.

С одной стороны, здесь и ­придраться-то не к чему. А как проверить, обманула ли предсказательница, сработал ли отворот, закрыта ли алкогольная тропинка? Но, с другой стороны, нужно помнить: ни один подобный ритуал никогда не проводится без присутствия «объекта». И еще: как мы узнаем, кто на самом деле скрывается под личиной мага? Это может быть обычный, ничем не примечательный, кроме своих способностей по сетевому «разводу», индивидуум.

#Help_me_добрый человек…

Есть еще одна схема, которая не может оставить вас безразличными, – просьбы о помощи, коих не счесть. Стандартный способ их распространения – вирусный, когда юзеры репостят не ради выгоды, а пользы для.

Каждый из нас неоднократно видел в Сети трогательные фотографии младенца с текстом о страшной болезни или пугающие снимки ребенка, больного раком. И конечно, рука так и тянется если не отправить деньги, то хотя бы рассказать об этом другим, имеющим такую возможность.

Помочь ближнему – дело благородное. Именно на это и рассчитывают злоумышленники. Неравнодушные к чужой беде высылают средства на счет, сдают кровь, распространяют просьбы. И конечно, звонят по указанному номеру узнать о судьбе малыша. А в ответ получают недоумение и сообщение о том, что никакого отношения к этому ребенку не имеют.

Вот так, указывая случайные номера и неслучайный личный счет, мошенники нас «разыгрывают». Вряд ли кто-то захочет второй раз попасть на эту удочку, а ведь когда-нибудь понадобится помощь реально нуждающимся.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно соблюдать несколько правил грамотной благотворительности. Как это ни странно, необходимо внимательно читать попавшийся на глаза пост. Ведь многие кликают на кнопочку репоста на автомате, не вникая в суть просьбы. А ведь там могут рассказывать о необходимости лечения в далекой индейской деревне...

Также на мысль о мошенни­честве могут навести элементарное несовпадение информации в тексте и на фото (просят посодействовать страдающему мальчику, а на картинке определенно ребенок другой половой принадлежности), отсутствие точного диагноза, места и стои­мости лечения, подтверждающих документов с указанием дат.

Если публикация не вызвала у вас сомнений, и вы хотите поделиться информацией как можно с большим количеством людей, все же совершите одно простое действие, дабы не распространять непроверенные и ложные сведения. Проверьте текст с помощью поисковика.

Достаточно набрать фамилию, диагноз и кусок предлагаемого обращения. Вполне может оказаться, что деньги на лечение этого человека собирали много лет назад, и пациент уже здоров.

В общем, решив обратиться за покупкой, услугами или в благотворительных целях к Интернету, стоит не просто семь раз отмерить, а конкретно промониторить сетевое пространство, убеждаясь в реальном существовании объекта или ошибочности своего решения. Ведь потеря времени не так страшна по сравнению с утратой веры в людей и их духовную чистоту.

#Энергичный_танец

А еще сетевые умельцы вытягивают из нас не только звонкую монету, но и, представьте себе, эмоции. Как заядлые рыбаки, они закидывают хайповые удочки в надежде насадить добрых юзерян на крючок злобных словесных баталий.

Наверняка вам приходилось сталкиваться в комментариях соцсетей с хамством и грубос­тью, неприкрытой злостью. Объектом словесного потока может быть что и кто угодно: свадьба известного певца, выход новой книги, сгоревший дом, провинциальная девчонка, добившаяся успеха, etc.

Зачастую такие хамы скрываются за виртуальными персонажами, не отсвечивая своими настоящими инициалами. Возникает закономерный воп­рос: зачем? Ответ, скорее всего, кроется в том, что некий человек испытывает потребность в подпитке чужими эмоциями, энергией. Ему сгодится все: сочувствие, жалость, негодование, ответная агрессия.

Такой сетевой «вампир», провоцируя нас, выводя из равновесия, собирает ручейки и потоки энергии, утраченной вами в словесной перепалке. Он даже не особо старается, не пишет длинные обоснования того, в чем вы не правы. Выбирается лишь одна ваша фраза и делаются любые негативные выводы, чтобы кольнуть побольнее. Конечно, можно игнорировать, но любому терпению приходит конец.

Есть и так называемые пассивные «пожиратели» нашей энергии. Они, в общем-то, не пытаются нас задеть или оговорить. Скорее, больше давят на жалость. Чему бы ни была посвящена публикация, «пожиратель» плавно тянет одеяло на себя бесконечным нытьем и плачем. В итоге мы начинаем сопереживать, что от нас, собственно, и требуется.

В общем, как бы нам ни хотелось жить в честном и непорочном сетевом мире, это вряд ли удастся, учитывая количество желающих нас обмануть, «навариться» на нашей доверчивости. Остается успокаивать себя мыс­лью о том, что если бы мошенники знали все преимущества честности, то они ради выгоды перестали бы мошенничать.