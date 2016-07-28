Несанкционированные мусорные свалки искали в Астане

Общество
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Фото с сайта astana.gov.kz
Очередной рейд по выявлению и устранению незаконных свалок прошел в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

На этот раз первым объектом посещения в ходе комиссионного рейда стал участок вблизи улицы Жумабаева с проектным названием А97. Здесь идет строительство домов по госпрограмме, которое осуществляют фирмы ТОО "Ferrum Stroy" и ТОО "Номад-строй", внутриквартальное благоустройство инженерной сети ведет ТОО "Саржайлау".

Проверка помогла установить, что на стройплощадке отсутствует ограждение, складируются строительный мусор, инертные материалы, нет выездных путей, что приводит к загрязнению дорожного полотна.

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"Неоднократно эти фирмы привлекались к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Эти организации исправно оплачивают штрафы, но никакие меры по устранению не принимаются. В общей сумме они выплатили более полумиллиона тенге в городской бюджет. Сейчас будем опять привлекать руководителей данных компаний и выходить с письмом на заказчика – управление строительства столицы, чтобы они тоже со своей стороны принимали меры – заставляли их проводить уборку мусора своевременно, отсыпали выездные пути, чтобы не допускать выноса грязи", – пояснил инспектор природоохранной полиции Местной полицейской службы Алматинского РОВД Владимир Колягин.

Нарушение правил благоустройства также было установлено по адресу: ул. Балкантау, 32. Данные постройки были возведены незаконным путем, они включают в себя шашлычную, станцию технического обслуживания, продажу цемента и другое. Территория не огорожена, складирован строительный и бытовой мусор.

Нарушителей ожидает штраф, более того, было установлено, что по данным постройкам уже есть решение суда.

В городе продолжается работа по пресечению несанкционированных мусорных свалок, которые оказывают негативное влияние на экологическую обстановку и портят внешний облик столицы. 

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