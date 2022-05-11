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Несчастье можно было предотвратить
Портнягина Наталия
корреспондент

С начала года в Западно-Казахстанской области в результате несчастных случаев, связанных с производственным травматизмом, погибли пять человек, десять – получили серьезные травмы.

Проведено 29 специальных расследований несчастных случаев, 16 из них связаны с производством, в них постра­дали 18 работников. Три человека получили травмы в групповых несчастных случаях. Основными причинами произошедшего стали грубая неосторожность самих пострадавших, неудовлетворительная организация производства, нарушение ПДД, недостатки в обучении безопасным приемам труда.

– Как показывает анализ, в большинстве случаев требования трудового законодательства работодателями не исполняются должным образом. Некоторые пренебрегают базовыми требованиями техники безопасности и охраны труда, – прокомментировал ситуацию руководитель управления по инспекции труда ЗКО Асылулан Досжанов. – К примеру, на одной из строительных площадок Уральска работник производил укладку бетона на пятом этаже строящегося дома. Пос­ле завершения работ решил спуститься вниз на контейнере для транспортировки бетона, но, не удержавшись на ногах, споткнулся и упал с высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью. В другом случае работник крестьян­ского хозяйства упал в работающий кормораздатчик. В его должностные обязанности не входила работа с ним.

Зачастую несчастные случаи вызваны человеческим фактором: отсутствием контроля со стороны работодателя, несоб­людением техники безопас­ности самими работниками, необеспечением средствами индивидуальной защиты и специальной одеж­дой. Практически все несчастные случаи можно было предотвратить с помощью общеизвестных мер, обеспечивающих безопас­ность на рабочих местах. Это соответствие механизмов и оборудования требованиям безопасности, обучение и инструктирование, постоянное повышение квалификации работников, проведение аттестации производственных объектов, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

По словам руководителя облуправления по инспекции труда, снижение уровня производственного травматизма – одна из главных задач, для решения которой инспекцией принимаются все возможные меры. Так, в прошлом году инспекторы труда в профилактических целях в рамках акции «Безопасный труд» посетили более чем 20 промышленных и строительных организаций, работодателям даны рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также разъяснительной работой было охвачено 600 человек, обсуждались внесенные в трудовое законодательство изменения по вопросам безопасности и охраны труда.

Сегодня на предприятиях области действуют свыше 420 производственных советов, в задачи которых входит предупреждение производственного травматизма, а также организация проведения проверок условий труда на рабочих местах. Шесть компаний области внедрили проект «Народный конт­роль», на 121 предприятии внедрены международные и нацио­нальные стандарты по безопасности и охране труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ), 33 предприятия провели аттестацию производственных объектов по условиям труда, 82 организации области зарегистрировались на официальном сайте Vizion Zero.

Государственные инспекторы труда на постоянной основе принимают участие в проверках знаний по воп­росам безопасности и охраны труда у руководящих работников и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих повышение квалификации кадров. В прошлом году проверку знаний прошли почти 1 800 руководящих и ответственных работников. В результате принятых мер государственными органами и социальными партнерами в 2021 году наблюдалось снижение производственного травматизма по сравнению с 2020-м – с 93 до 74 несчастных случаев. Количество пострадавших снизилось на 20,2%, это 59 работников. Число погибших в результате производственного травматизма осталось на уровне 2020 года – 8 человек.

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