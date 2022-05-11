Свежий выпуск Несчастье можно было предотвратить 11 мая 2022 г. 5:30 Портнягина Наталия корреспондент С начала года в Западно-Казахстанской области в результате несчастных случаев, связанных с производственным травматизмом, погибли пять человек, десять – получили серьезные травмы. Проведено 29 специальных расследований несчастных случаев, 16 из них связаны с производством, в них пострадали 18 работников. Три человека получили травмы в групповых несчастных случаях. Основными причинами произошедшего стали грубая неосторожность самих пострадавших, неудовлетворительная организация производства, нарушение ПДД, недостатки в обучении безопасным приемам труда. – Как показывает анализ, в большинстве случаев требования трудового законодательства работодателями не исполняются должным образом. Некоторые пренебрегают базовыми требованиями техники безопасности и охраны труда, – прокомментировал ситуацию руководитель управления по инспекции труда ЗКО Асылулан Досжанов. – К примеру, на одной из строительных площадок Уральска работник производил укладку бетона на пятом этаже строящегося дома. После завершения работ решил спуститься вниз на контейнере для транспортировки бетона, но, не удержавшись на ногах, споткнулся и упал с высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью. В другом случае работник крестьянского хозяйства упал в работающий кормораздатчик. В его должностные обязанности не входила работа с ним. Зачастую несчастные случаи вызваны человеческим фактором: отсутствием контроля со стороны работодателя, несоблюдением техники безопасности самими работниками, необеспечением средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой. Практически все несчастные случаи можно было предотвратить с помощью общеизвестных мер, обеспечивающих безопасность на рабочих местах. Это соответствие механизмов и оборудования требованиям безопасности, обучение и инструктирование, постоянное повышение квалификации работников, проведение аттестации производственных объектов, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. По словам руководителя облуправления по инспекции труда, снижение уровня производственного травматизма – одна из главных задач, для решения которой инспекцией принимаются все возможные меры. Так, в прошлом году инспекторы труда в профилактических целях в рамках акции «Безопасный труд» посетили более чем 20 промышленных и строительных организаций, работодателям даны рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также разъяснительной работой было охвачено 600 человек, обсуждались внесенные в трудовое законодательство изменения по вопросам безопасности и охраны труда. Сегодня на предприятиях области действуют свыше 420 производственных советов, в задачи которых входит предупреждение производственного травматизма, а также организация проведения проверок условий труда на рабочих местах. Шесть компаний области внедрили проект «Народный контроль», на 121 предприятии внедрены международные и национальные стандарты по безопасности и охране труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ), 33 предприятия провели аттестацию производственных объектов по условиям труда, 82 организации области зарегистрировались на официальном сайте Vizion Zero. Государственные инспекторы труда на постоянной основе принимают участие в проверках знаний по вопросам безопасности и охраны труда у руководящих работников и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих повышение квалификации кадров. В прошлом году проверку знаний прошли почти 1 800 руководящих и ответственных работников. В результате принятых мер государственными органами и социальными партнерами в 2021 году наблюдалось снижение производственного травматизма по сравнению с 2020-м – с 93 до 74 несчастных случаев. Количество пострадавших снизилось на 20,2%, это 59 работников. Число погибших в результате производственного травматизма осталось на уровне 2020 года – 8 человек.