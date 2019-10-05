Несчастный случай на заводе произошел в Павлодарской области

На ногу работнику завода в Павлодарской области упала крышка из-под сливов в ходе стропильных работ, передает Inform.kz.
"В 05.30 часов в одном из цехов акционерного общества во время проведения стропильных работ на ногу бригадира горячего пролета 1995 года рождения упала крышка из-под сливов", – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
По данным полицейских, инцидент произошел на Аксуском заводе ферросплавов.
"С травмами пострадавший госпитализирован в больницу", - отметили в региональном департаменте.
