Несчастный случай на заводе произошел в Павлодарской области

Закон и Порядок
фото из открытых источников
На ногу работнику завода в Павлодарской области упала крышка из-под сливов в ходе стропильных работ, передает Inform.kz.

"В 05.30 часов в одном из цехов акционерного общества во время проведения стропильных работ на ногу бригадира горячего пролета 1995 года рождения упала крышка из-под сливов", – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным полицейских, инцидент произошел на Аксуском заводе ферросплавов.

"С травмами пострадавший госпитализирован в больницу", - отметили в региональном департаменте.

