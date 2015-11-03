Нештатная ситуация на борту А321 произошла внезапно – расшифровка самописца

В мире
Ксения Воронина
Летный экипаж разбившегося на Синае российского A321 до момента крушения не имел информации о неполадках на борту. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник в Каире, передает Kazpravda.kz.

"Из записи разговоров летного экипажа с диспетчерами следует, что ситуация на борту за 4 минуты до исчезновения самолета с радаров оставалась штатной, экипаж вел обычные переговоры с диспетчерами, ничего не указывало на неполадки на борту, экипаж о них также не сообщал", – утверждает источник.

Также сообщается, что "моменту исчезновения лайнера с экранов радаров на записи предшествуют нехарактерные для штатного полета звуки".

При этом источник подчеркнул, что летный экипаж не подавал сигнала бедствия.

"Судя по записи, нештатная ситуация на борту произошла внезапно и стала неожиданностью для летного экипажа, при этом пилоты не успели подать сигнал бедствия", – передал источник в Каире.

Кроме того, информагентства сообщают о том, власти Египта опровергли причастность ИГ к крушению самолета.

"Все заинтересованные стороны могут принять участие в расследовании этой катастрофы, но пропагандистские заявления о том, что самолет был сбит боевиками ИГ, направлены лишь на дестабилизацию обстановки в этом регионе и на то, чтобы испортить имидж Египта", – заявил журналистам президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. 

Эксперты, работающие в районе крушения самолета A321 на Синае, обнаружили элементы, которые не относятся к его конструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники в Каире.

Напомним, что самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Погибли все находившиеся на борту 224 человека – 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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