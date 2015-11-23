Технологии
"Нешуточные" модели автомобиля выпустит АвтоВАЗ
Меруерт Нургазинова
Модели автомобиля, над которыми невозможно будет пошутить, выпустит АвтоВАЗ. Об этом журналисту Kazpravda.kz сообщил председатель совета директоров ОЮЛ "Казавтопром" Даулет Бакберген после окончания брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. 

"Я встречался с господином Бу Инге Андерссоном  (шведский топ-менеджер, президент "Группы ГАЗ", генеральный директор ОАО "АвтоВАЗ" – Прим. авт.) Я у него спросил: "Comedy Club подшучивает над вами, каково для вас?". Он ответил: "Для нас это слышать неприятно". Сейчас они новую линейку машин выпускают – Lada XRAY  и Lada Vesta – это принципиально другие машины, по разработке Renault, в прошлом мы привыкли называть их "копейка", "тройка". Новые модели будут сильно конкурировать с корейскими автомобилями – с KIA, Huyndai. Может быть, это будет не совсем дешевая машина, но качественная", – уточнил он. 

Напомним, интернет-пользователи нашли повод для шуток после того, как на свет появилась новая модель АвтоВАЗа – Lada Kalina. Автомобиль высмеивали не только на просторах Всемирной паутины, но и в известных комедийных передачах. 

Между тем глава Казавтопрома заметил, что шутки про автомобили уходят в прошлое. Вероятно, он связывает это с тем, что качество выпускаемых автомобилей с каждым годом становится лучше.

LADA Kalina (Ла́да-Калина) – семейство российских автомобилей II группы малого класса. Выпускается ОАО "АвтоВАЗ" с 18 ноября 2004 года. Первое поколение Lada Kalina производилось до 1 марта 2013 года.

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