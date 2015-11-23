"Нешуточные" модели автомобиля выпустит АвтоВАЗ

Модели автомобиля, над которыми невозможно будет пошутить, выпустит АвтоВАЗ. Об этом журналисту Kazpravda.kz сообщил председатель совета директоров ОЮЛ "Казавтопром" Даулет Бакберген после окончания брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
"Я встречался с господином Бу Инге Андерссоном (шведский топ-менеджер, президент "Группы ГАЗ", генеральный директор ОАО "АвтоВАЗ" – Прим. авт.) Я у него спросил: "Comedy Club подшучивает над вами, каково для вас?". Он ответил: "Для нас это слышать неприятно". Сейчас они новую линейку машин выпускают – Lada XRAY и Lada Vesta – это принципиально другие машины, по разработке Renault, в прошлом мы привыкли называть их "копейка", "тройка". Новые модели будут сильно конкурировать с корейскими автомобилями – с KIA, Huyndai. Может быть, это будет не совсем дешевая машина, но качественная", – уточнил он.
Напомним, интернет-пользователи нашли повод для шуток после того, как на свет появилась новая модель АвтоВАЗа – Lada Kalina. Автомобиль высмеивали не только на просторах Всемирной паутины, но и в известных комедийных передачах.
Между тем глава Казавтопрома заметил, что шутки про автомобили уходят в прошлое. Вероятно, он связывает это с тем, что качество выпускаемых автомобилей с каждым годом становится лучше.
LADA Kalina (Ла́да-Калина) – семейство российских автомобилей II группы малого класса. Выпускается ОАО "АвтоВАЗ" с 18 ноября 2004 года. Первое поколение Lada Kalina производилось до 1 марта 2013 года.
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