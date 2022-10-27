Нешуточные страсти на арене

Премьера подлинного алмаза балетного искусства XX века в хореографии Альберто Алонсо состоялась с грандиозным успехом в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера Армана Уразгалиева. Перенос хореографии на сцену «Астана Балет» осуществил солист Большого театра Тимофей Лавренюк.

В 1875 году появился один из самых знаменитых оперных шедевров – «Кармен» Жоржа Бизе. С тех пор образ испанской цыганки неразрывно связан с музыкой великого француза. Мировая премьера «Кармен-сюиты» состоялась 20 апреля 1967 года на сцене Большого театра. В центре балета – трагическая судьба Кармен и полюбившего ее солдата Хозе, которого она покидает ради молодого Тореро.

Музыкальную транскрипцию на темы оперы написал выдающийся композитор современности Родион Щедрин, работавший над партитурой с невероятной увлеченностью. Ему удалось добиться истинной виртуозности в передаче посредством музыки тончайших психологических нюансов великой оперы Жоржа Бизе и новеллы Проспера Мериме. А благодаря яркой и неординарной хореографии кубинского балетмейстера Альберто Алонсо, блестяще передающей чувства и чаяния героев, «Кармен-сюита» для многих почитателей танцевального искусства превратилась в любимый балет и стала достоянием лучших теат­ральных сцен.

Удивительную музыку из этого произведения знают и любят даже те, кто далек от мира балетного искусства. Красочная, страстная, пропитанная духом испанского фольклора, она час­то звучит и на симфонических концертах. Но когда на подмостках возникает зримый образ цыганки и к музыке добавляется танец, зритель получает колоссальнейшее удовольствие от сценического действа. Конечно, если постановщики и исполнители сумели справиться с богатым музыкальным и хореографическим материалом.

Образ Кармен в спектакле становится символом любви – честной и требовательной, грандиозного полета чувств, на который не способен ни один из встретившихся ей мужчин.

«Верю непреклонно, – писал Родион Щедрин, – хореографии под силу выразить всю полноту гаммы человеческих чувствований! Взволновать человека – одна из важнейших задач любого искусства, в том числе и балета». Это высказывание композитора объясняет его выбор «Кармен», где благодаря высокой трагедийности сюжета лирика композитора становится еще более открытой и экспрессивной.

«Кармен-сюита» по праву названа критиками одной из вершин мирового искусства: колоритная, насыщенная конт­растами музыка, интересная хореографическая концепция, рож­денная под влиянием личнос­ти Майи Плисецкой, мечтавшей о роли Кармен с начала своей сценической карьеры.

– Сценическая жизнь этого балета начиналась весьма непросто, он стал настоящим вызовом для советской сцены. История свободолюбивой и пылкой Кармен служит источником вдохновения для многих балетмейстеров, лучшие балерины стремятся станцевать эту партию. Сегодня этот шедевр ставится и исполняется по всему миру и с каждой постановкой обретает новую жизнь и новый облик. Образ Кармен – это олицетворение страстного темперамента, женской неотразимости и независимости, – отмечает художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

События разворачиваются на фоне оригинальных декораций: сценическое пространство превращено в полукруглый дощатый загон, обозначающий и место боя быков, и обобщенно-метафорическую арену жизни, на которой разыгрывается трагедия человеческого бытия.

«Кармен-сюита», неразрывно связанная с творческой индивидуальностью великой балерины, в то же время обретает новую жизнь на сцене Театра «Астана Балет».

– Алонсо учился изначально классическому танцу у русских педагогов, впоследствии он добавлял много национальных движений, нюансов и черт, присущих латиноамериканской и испанской манере танца, ставших изюминкой его хореографии, и очень важно сохранять их в переносе спектакля на новые сцены. Танцовщикам в этом балете надо обладать особым темпераментом и актерским мастерством, – отметил постановщик Тимофей Лавренюк. – «Кармен-сюита» всегда будет особенной, потому что каждый исполнитель вносит в свою партию что-то новое. Балет любят во всем мире, потому что здесь показаны всем знакомые человеческие чувства, жизненные ситуации: любовь, ненависть, предательство, нежность, в какие-то моменты – злость, несбыточные мечты.

Для каждой балерины партия Кармен – это мечта, считает ведущая солистка театра Айнур Абильгазина, исполнившая главную роль в премьерной постановке.

– Важно самой раскрыться в персонаже, не стоит пытаться копировать других, нужно прочувствовать и прожить эту роль, пропустить через себя. Балет поражает воображение откровенной и яркой чувствен­ностью, хореографией, совершенно не похожей на привычную классику: она смешана с испанскими элементами, движениями рук, есть также построения только на хлопках, движения, необычные для нашего восприятия, – рассказывает Айнур Абильгазина.

Главные партии в спектакле исполнили артисты Театра «Астана Балет» Айнур Абильгазина и Айжан Мукатова, Сундет Султанов и Уэсли Карвальо, Байхадам Тунгатаров и Айдан Калжан.

Добавим, что в тот же вечер зрителям был показан и другой невероятно красивый одноакт­ный балет – «Орфей и Эвридика», созданный в стиле неоклассики с элементами модерна. Его премье­рой триумфально завершился предыдущий, девятый театральный сезон «Астана Балет». Хореографом выступила ученица великого Джона Ноймайера – Кристина Полин.