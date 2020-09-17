Несколько группировок контрабандистов золота задержали в Акмолинской области
Жанат Тукпиев
Сотрудники Министерства внутренних дел РК совместно с коллегами из прокуратуры пресекли деятельность нескольких организованных преступных группировок, передает Kazpravda.kz.
"Членами ОПГ была отлажена схема хищения сырья на предприятиях Акмолинской области, которое сначала поставлялось для обработки в подпольные мини-цеха, а затем вывозилось ими из страны. В ходе спецоперации полицейские перекрыли крупный канал контрабанды и задержали 10 человек. На месте изъяты вещественные доказательства и технические средства", – сообщили в МВД.
По факту создания и руководства организованной преступной группой ведется досудебное расследование по статье 262 УК РК, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.