Несколько регионов Казахстана вошли в "красную" зону по коронавирусу

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Несколько регионов Казахстана вошли в "красную" зону по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные матрицы эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.    

В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: г. Алматы, Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне – все остальные регионы.

Согласно матрице, Казахстане находится "желтой" зоне по COVID-19.

