Несколько регионов Казахстана вошли в "красную" зону по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные матрицы эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: г. Алматы, Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – все остальные регионы.
Согласно матрице, Казахстане находится "желтой" зоне по COVID-19.
