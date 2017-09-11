Несколько сотен казахстанцев могут быть в зоне ЧС во Флориде – МИД РК

Происшествия
В американском штате Флорида в зоне действия урагана "Ирма" могут потенциально находиться несколько сотен граждан Казахстана, сообщает МИА "Казинформ".
"Потенциально в штате Флорида могут находиться несколько сотен наших граждан, но большинство уже покинуло район бедствия. Те, кто остались, кто не смог выехать, или решил остаться в этом штате, будут укрыты в специальных помещениях. Со многими из них поддерживается связь нашего посольства", – проинформировал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.
Он напомнил, что на "горячую линию" посольства Казахстана в Вашингтоне поступило несколько десятков звонков от граждан РК.
"Среди них были также те, кто выражал готовность помочь пострадавшим. Но, в целом, информации о том, что кто-то пострадал в результате урагана, у нас нет. "Горячая линия" работает, наши дипломаты на связи с представителями диаспоры, проживающей в этом штате. Многие покинули регион, зону бедствия – уехали в другие штаты к своим друзьям, близким, родственникам, но данных пока нет", – добавил руководитель пресс-службы МИД РК.
Напомним, посольство Казахстана в США открыло "горячую линию", по которой граждане Казахстана могут получить необходимую консультативную информацию, а также контакты экстренных служб штата Флорида. Кроме того, в соответствующих группах социальных сетей, объединяющих казахстанцев, была распространена информация с указанием номеров американских служб экстренной помощи.
Посольство Казахстана в США продолжает отслеживать ситуацию.
"Потенциально в штате Флорида могут находиться несколько сотен наших граждан, но большинство уже покинуло район бедствия. Те, кто остались, кто не смог выехать, или решил остаться в этом штате, будут укрыты в специальных помещениях. Со многими из них поддерживается связь нашего посольства", – проинформировал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.
Он напомнил, что на "горячую линию" посольства Казахстана в Вашингтоне поступило несколько десятков звонков от граждан РК.
"Среди них были также те, кто выражал готовность помочь пострадавшим. Но, в целом, информации о том, что кто-то пострадал в результате урагана, у нас нет. "Горячая линия" работает, наши дипломаты на связи с представителями диаспоры, проживающей в этом штате. Многие покинули регион, зону бедствия – уехали в другие штаты к своим друзьям, близким, родственникам, но данных пока нет", – добавил руководитель пресс-службы МИД РК.
Напомним, посольство Казахстана в США открыло "горячую линию", по которой граждане Казахстана могут получить необходимую консультативную информацию, а также контакты экстренных служб штата Флорида. Кроме того, в соответствующих группах социальных сетей, объединяющих казахстанцев, была распространена информация с указанием номеров американских служб экстренной помощи.
Посольство Казахстана в США продолжает отслеживать ситуацию.