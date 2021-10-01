Фото: astana.gov.kz
6500 абонентов города Шымкента остались без газа из-за неизвестного экскаваторщика, повредившего газопровод, сообщает корреспондент Kаzpravda.kz.
ЧП произошло 30 сентября около 10 часов вечера на объездной Алматинской трассе.
Прибыв на место вызова в 22 часа 12 минут, аварийная бригада при обследовании выяснила, что предположительно при проведении земляных работ неизвестным трактором-экскаватором был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ду-315мм. В результате от системы газоснабжения отключены 6 500 абонентов, 35 единиц коммунально-бытовых предприятий, 6 промпредприятий.
Сотрудники полиции Абайского районного отдела полиции заняты поиском виновника ЧП.