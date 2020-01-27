Несколько вкладчиков "Банка Астаны" больше года не забирают многомиллионные компенсации

Экономика
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Срок выплаты возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны"в отделениях Евразийского банка продлен до 27 июля 2020 года. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) и Евразийский банк уже подписали соответствующее соглашение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КФГД.   

В отделениях Евразийского банка принимают и рассматривают заявления вкладчиков АО "Банк Астаны" и проводят выплату. По выбору вкладчика деньги могут быть выплачены наличными или переводом на банковский счет.

"Евразийский банк выплачивает возмещение вкладчикам АО "Банк Астаны" от имени и за счет средств КФГД с 26 января 2019 года. 75% обязательств перед вкладчиками было погашено уже в первые три дня с начала выплаты, 95% – за первый месяц. На данный момент вкладчикам АО "Банк Астаны" выплачено 37 миллиардов тенге, а остаток обязательств перед вкладчиками, которые пока не обратились в банк-агент, составляет только 1% от первоначальной суммы обязательств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что число обратившихся за выплатой вкладчиков остается небольшим: из 268 тысяч вкладчиков АО "Банк Астаны" банк-агент посетили только 59 тысяч, а процент обращений по всем регионам не превышает 28%. Основная причина – большое число счетов с небольшим остатком: порядка 95% невостребованных депозитов – на сумму менее пяти тысяч тенге, в том числе 80% – в пределах одной тысячи тенге. Вкладчики, как правило, не спешат получить возмещение по небольшим депозитам.

"Однако остаются и крупные депозиты: двое вкладчиков, которые пока не обратились в банк-агент, имеют депозиты на максимальную сумму возмещения – 10 миллионов тенге, 30 вкладчиков – более миллиона тенге, 346 человек – более 100 тысяч тенге, 5 тысяч человек – более 10 тысяч тенге. В этих условиях руководство КФГД и Евразийского банка посчитали необходимым и далее обеспечивать вкладчикам АО "Банк Астаны" возможность получить выплату там, где они живут и работают. Евразийский банк представлен в 33 городах Казахстана и имеет 17 филиалов и 114 отделений, а некоторые отделения открыты и в выходные дни", – отметили в КФГД.

Вкладчиков АО "Банк Астаны" ожидают в любом отделении Евразийского банка. Если вкладчик лично обращается за выплатой, достаточно обратиться к менеджеру счета в отделении с документом, удостоверяющим личность, а бланк заявления можно заполнить на месте. Максимальный срок рассмотрения заявления и выплаты денег – 5 рабочих дней.

Банк-агент рассматривает и обращения доверенных лиц вкладчиков. Доверенность должна быть удостоверена нотариусом. Принимают как генеральную, так и специальную или разовую доверенность.   

Максимальная сумма выплаты от КФГД составляет 10 миллионов тенге – по депозитам в тенге (включая вклады, текущие счета и платежные карточки), 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте, 15 миллионов тенге – по депозитам одного вкладчика, размещенным в ликвидируемом банке одновременно в тенге и в иностранной валюте (в последнем случае – не более 5 миллионов тенге).

Все выплаты – исключительно в тенге. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по рыночному курсу обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка – на 9 января 2019 года: по депозитам в долларах США – 373,66, в евро – 427,80, в российских рублях – 5,57.

На сайте kdif.kz в разделе "Выплата возмещения" доступен полный перечень необходимых документов в частных случаях: выплата по доверенности, при смене фамилии, имени, отчества, смене или утрате гражданства, несовершеннолетним, наследникам. Вкладчики могут обратиться за консультацией в call-центр КФГД по бесплатному короткому номеру 1460. Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах доступны на официальном сайте Евразийского банка eubank.kz.

Справка

АО "Банк Астаны" был лишен лицензии на проведение всех банковских операций 18 сентября 2018 года. 26 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации банка – это решение вступило в законную силу 9 января 2019 года. 26 января 2019 года АО "Евразийский банк" начал выплату возмещения вкладчикам – физическим лицам и индивидуальным предпринимателям от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов продолжает выплату вкладчикам АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан". 99,3% депозитов в этих банках были полностью защищены гарантией, и вкладчики получили или имеют право получить возмещение на полную сумму своего депозита с накопленным вознаграждением.

Процент исполненных обязательств перед вкладчиками каждого из трех банков превышает 98%: в АО "Банк Астаны" – 98,8%, в АО "Qazaq Banki" – 98,9%, в АО "Эксимбанк Казахстан" – 99,4%. На данный момент вкладчикам трех банков выплачено 57,7 миллиардов тенге из резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

В соответствии с последними изменениями в законодательство, с 1 января 2020 года КФГД будет начинать выплату в течение 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций – ожидание судебных решений исключено.

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