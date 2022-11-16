Фото: riafan.ru
Происшествия

Несколько взрывов прогремели в Стамбуле

Взрывы прогремели в районе Фатих в Стамбуле, пламя охватило три машины, причина взрывов неясна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

"В стамбульском районе Фатих пламя, распространившееся от автомобиля, который начал гореть по неизвестной причине, перекинулось на припаркованные автомобили. Во время пожара, отраженного на записях камер мобильных телефонов, были слышны звуки прогремевших взрывов", - пишет портал Haberturk.

Причина взрывов пока не ясна.

По информации турецкой газеты Yeni Akit, пожар был вызван несколькими взрывами. Пламя вспыхнуло в автомобиле, а затем перекинулось на другие машины.

Сильные повреждения получили 7 машин, взрывы вызвали панику среди населения.

Прибывшие на место происшествия пожарные бригады потушили огонь, полиция начала расследование инцидента.

Как отмечается, в районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей Стамбула.

На прошлой неделе на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли 6 человек, пострадал 81.

Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали, она призналась в связях с РПК. По данным МВД ТР, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.

Также прошли обыски по 21 адресу, в общей сложности силовики задержали 50 человек.

 

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