НЕскучный сад Свежий выпуск Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Первый старт превратился в настоящий праздник спорта, на который собрались все – школьники и ветераны, представители градообразующих предприятий и государственных учреждений, депутаты маслихата и спортсмены.

– Сегодня наш знаменитый Барановский сад получил вторую жизнь. Эта велороллерная трасса – первая в городе. Она станет местом для тренировок легкоатлетов и лыжников. Здесь созданы все условия для того, чтобы досуг горожан был комфортным и интересным. Они смогут совмещать занятия спортом и отдых, наслаждаться природой всей семьей и прививать культуру отдыха подрастающему поколению, – сказал аким города Аксу Кайрат Нукенов.

Особое место в саду заняла аллея депутатского корпуса, высаженная в честь заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Геннадия Головкина в виде его логотипа GGG.