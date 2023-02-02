Несменяемый ветеринар

Не идет молодежь в ветеринары – и все тут! Поэтому важнейшая для аграрной отрасли страны служба держится на людях старшего поколения, нередко уже перешагнувших пенсионный порог, – таких как Талгат Инербаев.

В ходе нашей беседы он признался, что отработал ветеринаром ни много ни мало сорок лет. Четыре года назад вышел на пенсию, но о заслуженном отдыхе, конечно, пришлось забыть: в селе этого человека некому заменить. Вот так и продолжает нести свою нескончаемую вахту по излечению животных от разных недугов.

Ветеринарный факультет тогда еще Целиноградского сельскохозяйственного института Талгат Инербаев окончил в далеком 1983 году. По направлению отработал девять лет в Ерейментауском районе Акмолинской области. Потом вернулся в свое родное село Жалгыз Кудык Целиноградского района. С тех пор остается верен своей профессии.

Не только экстренными вызовами и операциями наполнены будни сельского ветеринара. Ключевая его задача – не допус­тить в местном стаде эпизоотии опасных болезней: бруцеллеза, туберкулеза, сибирской язвы. Если это произойдет, то последст­вия будут весьма плачевны, ведь под нож пойдут десятки и даже сотни голов скота, могут заразиться и люди.

– Моя работа заключается в серологическом исследовании сельскохозяйственных животных. Чтобы выявить возможный бруцеллез, делается забор крови у животных. Далее в ветлаборатории пробы исследуются на положительную или отрицательную реакцию. Если скотина окажется зараженной, то, к сожалению, отправится на забой. Туберкулез сейчас можно выявлять и безинъекционным методом. Специальным аппаратом под кожу животного делается впрыск воздуха. Если через 72 часа в этом месте появится вздутие в виде шишечки, то это означает положительную реакцию. Как и в первом случае, больное животное подлежит забою, – говорит ветеринарный врач.

Что же чаще всего становится поводом для экстренного вызова хозяевами подворий несменяемого ветеринара из Жалгыз Кудыка? Как выяснилось, это может быть трудный отел коровы, объедание скотины и как следст­вие отказ желудка, а также механические травмы, ушибы... Кстати, что-то случается из-за банального недосмотра хозяев.

Домашние животные, как и мы, страдают от боли, но только сказать об этом не могут. Талгат Сатенович благодаря своему опыту может уже на глаз определить некоторые самые распространенные недуги. Поэтому, как уже было сказано выше, и не отпускают односельчане его на заслуженный отдых. Шутка ли – он один на 500 дворов!

В настоящее время ветеран заведует сельским ветеринарным пунктом. Готов передать свою должность молодой смене, но ее все нет... Впрочем, этот человек хорошо знает, что нужно сделать, чтобы молодежь все же пошла работать в село. Первым делом необходимо создать цивилизованный быт: квартиры и дома должны быть с удобствами – водопроводом, канализацией. Еще желательно подключить сельское жилье к центральному отоплению. Далее на очереди – достойная зарплата, работать за 150 тыс. тенге молодежь, одно­значно, не станет.

Поговорив, мы прощаемся. Ветеринар Инербаев садится за руль своей служебной «Нивы» и без промедления оправляется в путь. Наверное, на очередной вызов…