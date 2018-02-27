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​Несмотря на «неопасные» показатели
Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

Нынешней зимой промерзание земли в поймах рек в 2 раза глубже, нежели в прошлом году. А это означает, что при резком потеплении талая вода не будет впитываться в грунт, а начнет стекать по нему, накапливаясь в углуб­лениях и заполняя водоемы.

Как отметил директор филиала РГП «Казгидромет» по Западно-Казахстанской облас­ти Нуржан Шияп в ходе заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, промерзание земли напрямую связано с высотой снежного покрова, который в нынешнем году вполовину ниже нормы, в то время как глубина промерзания грунта, наоборот, почти в два раза больше. На станции Уральск она составляет 114 см, а в прошлом году равнялась 69 см.

Несмотря на, казалось бы, «неопасные» показатели, в случае наступления резкого потепления и массового тая­ния снега риск затопления исключать нельзя. По словам специалиста, первая декада марта в регионе прогнозируется весьма холодной, в ночные часы столбик термометра может опускаться до -25 градусов, однако уже в середине месяца возможно установление положительных дневных температур до +5 градусов с последующим повышением.

Как рассказал руководитель областного департамента по ЧС Жасулан Жумашев, опираясь на данные, полученные от коллег из Саратовской и Оренбургской областей России, на территории которых находятся истоки крупнейших рек Западно-Казахстанской области, снегозапасы у соседей также ниже нормы. В связи с этим ожидается низкая водность рек.

Чтобы предусмотреть неблагоприятное развитие событий, в регионе планируется заранее начать работы по резке льда в потенциально опасных зонах и очистке переливных дамб. Водоотводные дамбы и водопропускные трубы, расположенные в Уральске, уже освобождены от снега.

По информации главного спасателя ЗКО, в нынешнем году областным бюджетом в резерв на случай ЧС заложено 1,3 млрд тенге, подготовлено 165 тонн горюче-смазочных материалов, свыше 120 тыс. штук мешкотары, 12,4 тыс. тонн инертных материалов.

На проведение взрывных работ, которые планируются только в исключительных случаях, предусмотрено 11,6 млн тенге, еще 14,7 млн тенге выделено на аэровизуальную разведку. Кроме того, в прошлом году по линии ЧС было приобретено 29 единиц поисково-спасательной техники, а также аварийно-спасательное оборудование.

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