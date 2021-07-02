Несмотря на то что я другой национальности, в душе считаю себя настоящей казашкой

Общество
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Асель Мухамед-Амин, Акмолинская область
До 6 лет Карина вместе с родителями жила в Кокшетау, а в 2007 году семья Роот решила перебраться в Зерендинский район. Село Симферополь, где обосновалась в итоге молодая семья, – крепкое, добротное и от города недалеко. Да и в целом Зеренда – курортный рай для туристов, с горами и сопками, покрытыми лесом, озерами и реками, словом, со своей уникальной атмосферой. Здесь исторически было расселено много казахских аулов, поэтому казахский язык был так же витален, как и русский. В одно из таких сел и попала семья спецпереселенцев Роот, но бабушка Карины Ида Александровна родилась уже здесь, в Казахстане.

– Моя бабушка очень хорошо знает казахский язык, однако всю жизнь преподавала немецкий в казахской школе. Вот она и настояла, чтобы меня тоже отдали в такую же школу. Папа с мамой понимают казахский, но не говорят, потому дальновидная бабушка и хотела, чтобы я овладела государственным языком, – рассказывает Карина.

В 2008 году Карина пошла в школу. Поначалу, по ее признанию, было очень трудно. Первые два года учителю приходилось объяснять ей урок на двух языках. Девочка даже плакала, и родители стали каждое лето отвозить ее к бабушке с дедушкой в село Жылымды для погружения в языковую среду, так сказать.

– Там дети разговаривали только на казахском языке, вот так я и практиковалась. Уже в 3-м классе у меня не было никаких проблем с языком, а в 5-м я начала принимать участие в различных олимпиадах, концертах, запоем читала прозу, поэзию и мечтала. Мечтала стать учителем, выучить в совершенстве государственный язык, чтобы стать примером для всех, – вспоминает девушка.

Окончив 9 классов с отличием, Карина поступила на факультет филологии Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина. Общеизвестно, казпедколледж – настоящая кузница профессиональных кадров, он по праву считается флагманом среди учебных заведений технического и профессио­нального образования, причем не только Акмолинской области.

Студенческая жизнь захватила Карину целиком и полностью: учебные пары, зачеты, экзамены, олимпиады, конкурсы, масса друзей и полезных знакомств. Здесь она в полной мере познала величие произведений и волшебную силу творчества ее любимых поэтов – Абая Кунанбаева и Мукагали Макатаева.

В 2018 году девушка стала делегатом республиканского форума «Jastar jyly», проходившего в Костанае. В 2020 году заняла II место в Международном конкурсе «16 декабря – День Независимости Казахстана», в том же году приняла участие в Международной научно-практической конференции «Абай мұрасы және қазіргі білім беру».

– О своих студентах я всегда отзываюсь с большой гордостью. За последние годы мы выучили более 60 представителей некоренного этноса, из наших стен они выходят полноправными «казахами». Хотя в колледже и существует принцип триедин­ства языков, все же основной упор делается на изучение государ­ственного языка, поэтому ребята быстро адаптируются в нашей языковой среде. Среди них – выпускница текущего года Карина Роот, которая весьма успешно подходит к финишу с полным пакетом казахского языкового «банка», – говорит директор колледжа Нуртас Ахатулы.

Сейчас Карина – без пяти минут выпускница. Планирует остаться преподавать в Кокшетау. Преддип­ломную практику она проходила в родном селе, и первый вопрос, которым ее встречали ученики: «Вы казашка?»

– Дети мне говорят: «Мы тоже так хотим». То есть они мотивированы. Признаюсь без ложной скромности, горжусь этим и очень благодарна своим педагогам за полученные знания и опыт. Несмотря на то что я другой нацио­нальности, в душе считаю себя настоящей казашкой, – подчерк­нула Карина.

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